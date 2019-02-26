تلاش بی وقفه رژیم صهیونیستی برای تجزیه قاره آفریقا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «سعاد شلبی» معاون وزیر خارجه مصر تاکید کرد: اسرائیل به شدت در شرایط کنونی در تلاش است تا قاره آفریقا را تجزیه کند.

وی در ادامه افزود: اسرائیل از طریق بازی کردن با کشورهای حوزه رود نیل و اعمال فشار بر مصر در این خصوص تلاش دارد تا آفریقا را تجزیه کند.

شلبی تصریح کرد: به همین دلیل باید روابطمان را با اتیوپی در راستای حمایت مصر از خطراتی که آن را تهدید می کند تقویت کنیم.

وی تاکید کرد: مصر در دوره جدید نقش پررنگی در قاره آفریقا ایفا کرده و تقویت روابط با کشورهای آفریقایی را در اولویت قرار داده است.