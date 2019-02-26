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۷ اسفند ۱۳۹۷، ۸:۵۱

معاون وزیر خارجه مصر خبر داد؛

تلاش بی وقفه رژیم صهیونیستی برای تجزیه قاره آفریقا

تلاش بی وقفه رژیم صهیونیستی برای تجزیه قاره آفریقا

معاون وزیر خارجه مصر از تلاش رژیم صهیونیستی برای تجزیه قاره آفریقا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «سعاد شلبی» معاون وزیر خارجه مصر تاکید کرد: اسرائیل به شدت در شرایط کنونی در تلاش است تا قاره آفریقا را تجزیه کند.

وی در ادامه افزود: اسرائیل از طریق بازی کردن با کشورهای حوزه رود نیل و اعمال فشار بر مصر در این خصوص تلاش دارد تا آفریقا را تجزیه کند.

شلبی تصریح کرد: به همین دلیل باید روابطمان را با اتیوپی در راستای حمایت مصر از خطراتی که آن را تهدید می کند تقویت کنیم.

وی تاکید کرد: مصر در دوره جدید نقش پررنگی در قاره آفریقا ایفا کرده و تقویت روابط با کشورهای آفریقایی را در اولویت قرار داده است.

کد مطلب 4552688

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