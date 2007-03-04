قضات می توانند در صدور احکام زندانیان صعب العلاج تخفیف دهند

دکتر پرویز افشار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اعطای مرخصی به زندانیان بیمار و به خصوص صعب العلاج که از بیماری حاد و مزمن رنج می برند در زندانها دنبال می شود که در این راستا زندانیانی که عنوان می کنند از بیماری خاصی رنج می برند به پزشکی قانونی معرفی و نسبت به بررسی وضعیت جسمانی آن اقدام لازم صورت می گیرد.

معاون سلامت و بهداشت سازمان زندانهای کشور افزود: در صورتی که پس از بررسی از سوی پزشکان متخصص مشخص شود که بیماری محکوم ، مصداق صعب العلاج است به قاضی پرونده معرفی و قاضی در نهایت می تواند بر اساس اختیارات خود در مجازات زندانی تخفیف قائل شود.

افشار تصریح کرد: اخیرا نیز مذاکراتی با سازمان پزشکی قانونی صورت گرفته تا تعدادی از جانبازان که به دلایل مالی در زندان به سر می برند ، جهت بررسی وضعیت جسمانی و استفاده از مرخصی جهت درمان در اولویت قرار گیرند.

معاون سلامت و بهداشت سازمان زندانهای کشور ، بیماریهای قلبی و سرطان را جزء بیشترین بیماریهای زندانیانی عنوان کرد که با معرفی به قضات مشمول تخفیف مجازات و استفاده از مرخصی قرار می گیرند.