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۱۳ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۰۵

معاون سلامت و بهداشت سازمان زندانهای کشور:

قضات می توانند در صدور احکام زندانیان صعب العلاج تخفیف دهند

قضات می توانند در صدور احکام زندانیان صعب العلاج تخفیف دهند

در قانون به صراحت تاکید شده که قضات می توانند در صدور احکام زندانیان بیمار و به خصوص صعب العلاج تخفیف قائل شوند که این امر به صورت جدی در زندانها در حال پیگیری است.

دکتر پرویز افشار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اعطای مرخصی به زندانیان بیمار و به خصوص صعب العلاج که از بیماری حاد و مزمن رنج می برند در زندانها دنبال می شود که در این راستا زندانیانی که عنوان می کنند از بیماری خاصی رنج می برند به پزشکی قانونی معرفی و نسبت به بررسی وضعیت جسمانی آن اقدام لازم صورت می گیرد.

معاون سلامت و بهداشت سازمان زندانهای کشور افزود: در صورتی که پس از بررسی از سوی پزشکان متخصص مشخص شود که بیماری محکوم ، مصداق صعب العلاج است به قاضی پرونده معرفی و قاضی در نهایت می تواند بر اساس اختیارات خود در مجازات زندانی تخفیف قائل شود.

افشار تصریح کرد: اخیرا نیز مذاکراتی با سازمان پزشکی قانونی صورت گرفته تا تعدادی از جانبازان که به دلایل مالی در زندان به سر می برند ، جهت بررسی وضعیت جسمانی و استفاده از مرخصی جهت درمان در اولویت قرار گیرند.

معاون سلامت و بهداشت سازمان زندانهای کشور ، بیماریهای قلبی و سرطان را جزء بیشترین بیماریهای زندانیانی عنوان کرد که با معرفی به قضات مشمول تخفیف مجازات و استفاده از مرخصی قرار می گیرند.

کد مطلب 455270

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