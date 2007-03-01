اقدام نظامی و تشدید تحریم ها بر ضد ایران بی فایده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، "میخائیل مارگلف" که طی روزهای 18-21 فوریه به ایران سفر کرده بود معتقد است که ایران آماده هرگزینه ای برای برنامه هسته ای خود از جمله نظامی هست.

مارگلف تاکید کرد: ایرانی ها اعلام کردند که نطنز و راکتور آب سنگین اراک مراکز هسته ای صلح آمیز هستند و اهداف نظامی ندارند.

وی خاطر نشان ساخت : "برای همه در روسیه مسلم است که از طریق نظامی مسئله هسته ای ایران را نمی توان حل کرد و همچنین تشدید تحریم ها نیز بی ثمر بوده و نتیجه مثبتی نخواهد داشت.

وی همچنین تاکید کرد: خبر تاخیر در تامین مالی طرح احداث نیروگاه اتمی بوشهر که به سرعت حل شد بنا به مسائل فنی بوده است.

به گفته رئیس کمیته امور بین المللی شورای فدراسیون این اوضاع نشان داد که "روسیه و ایران می توانند به سرعت مشکلات میان خود را حل کنند".

یک منبع خبری در اداره کنترل ارزی روسیه روز 19 فوریه اعلام کرد که طرف ایرانی بیش از یک ماه است که بابت احداث نیروگاه بوشهر پرداختی نداشته است.

"ولادیمیر پاولف" رئیس اداره طرح احداث نیروگاه ایران درکمپانی "اتم استروی اکسپورت" بعدا توضیح داد که این کمپانی از بانک مرکزی ایران خبری در مورد لزوم پراخت ها به صورت یورو دریافت نموده که دلیلی برای تغییر در ارز قید شده در قرارداد بوده است.

قرارداد اتمام واحد اول نیروگاه بوشهر در تاریخ 8 ژانویه سال 1995 در تهران منعقد شد. روسیه همچنین متعهد شد که یک راکتورهزار مگاواتی و سوخت هسته ای برای آن را به ایران تحویل داده و متخصصین ایرانی را هم آموزش دهد.