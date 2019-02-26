دستگاه های نظارتی به شدت با فساد برخورد کنند/حمایت از مدیران شجاع

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی صبح سه شنبه در پنجمین نشست شورای اداری استان تهران که با حضور حجت الاسلام سید محمود علوی، وزیر اطلاعات برگزار شد، طی سخنانی گفت: ویژگی خاص وزارت اطلاعات تلاش شبانه روزی برای برقراری امنیت است.

وی با اشاره به روزهای پایانی سال ۹۷ گفت: در این سال شاهد تقویت بنیه نظامی کشور بودیم و نابودی نیروهای تکفیری در منطقه و عبور از بحران هایی که ریشه در تفکر استعماری قدرت های به ظاهر زورگوی جهان داشت را شاهد بودیم.

استاندار تهران با بیان این که در راهپیمایی ۲۲ بهمن شاهد حضور حماسی مردم کشورمان و به ویژه استان تهران در صحنه بودیم، گفت: خودکفایی در تولید گندم و افزایش صادرات یکی از اتفاقات خوب در سال ۹۷ بود.

محسنی بندپی ثبات در کشورهای خط مقاومت مثل عراق و سوریه و راهپیمایی پرشکوه اربعین را از دیگر اتفاقات خوب سال ۹۷ دانست و افزود: خروج یکجانبه آمریکا از برجام که بار دیگر بدعهدی این دولت را به اثبات رساند از اتفاقات ناخوشایند سال ۹۷ بود.

وی سپس به برخی اقدامات تروریستی دشمنان اشاره کرد و گفت: اقدامات تروریستی در زاهدان بار دیگر عجز و ناتوانی استکبار را در برابر اراده مردم ایران به اثبات رساند.

رییس شورای اداری استان تهران اضافه کرد: در سال ۹۷ به دنبال تحقق شعار سال یعنی « حمایت از کالای ایرانی» بودیم، چراکه اشتغال پایدار و صیانت از اشتغال موجود همه در گرو تحقق این شعار است، «حمایت از کالای ایرانی» با تاکید بر شعار سال ٩٧ از سوی مقام معظم رهبری هدفگذاری امسال بوده است و باید برای ایجاد بستر حمایت از تولید و اشتغال برنامه داشته باشیم.

وی به بیانیه گام دوم که توسط مقام معظم رهبری منتشر شد، اشاره کرد و گفت: در بیانیه گام دوم انقلاب بر استفاده از جوانان و توسعه علم و دانش و رضایتمندی مردم تاکید شده است.

استاندار تهران اضافه کرد: در احکام بودجه ٩٧ سه تبصره ؛ اشتغال روستایی که ١.٥ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است ، احصاء و حمایت از مزیت های شغلی در روستاها ، ١٧ هزار میلیارد تومان برای اشتغال روستایی در نظر گرفته شده است و تبصره ١٨ از بودجه عمرانی کاسته و به اشتغال رسانده است.

نماینده عالی دولت در استان تهران سپس بر کاهش بروکراسی اداری تاکید کرد و گفت: از هر اقدامی در راستای کاهش بروکراسی اداری وافزایش رضایتمندی مردم حمایت می کنیم.

وی افزود: دستگاه های نظارتی به شدت با فساد برخورد کنند، اما جایی که مدیر تصمیمی برای برداشتن بروکراسی اداری می گیرد، می بایست به آن مدیر کمک کنند و شجاعت تصمیم گیری صحیح در مدیران را تقویت و از مدیران شجاع حمایت کنیم.