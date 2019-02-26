پیشتازی رئیس جمهوری کنونی نیجریه در انتخابات ریاست جمهوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، گزارش های رسانه حاکی از آن است که «محمد بوهاری» رئیس جمهوری کنونی نیجریه توانسته ۵۷% از آراء انتخابات ریاست جمهوری این کشور را در مقابل «عتیق ابوبکر» رقیب خود به دست آورد.

پیش بینی می شود که نتایج نهایی این انتخابات امروز اعلام شود.

«مریم دیسالین» رئیس هیأت ناظران وابسته به اتحادیه آفریقا اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری نیجریه در فضایی سالم و آرام برگزار شد.

این نخستین سخنان وی از زمان برگزاری انتخابات در روز شنبه است. در جریان انفجار و اقدامات خشونت باری که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در نیجیریه به وقوع پیوست دستکم ۳۹ تن کشته شدند.