  1. بین الملل
  2. آفریقای مرکزی و جنوبی
۷ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۰۸

پیشتازی رئیس جمهوری کنونی نیجریه در انتخابات ریاست جمهوری

پیشتازی رئیس جمهوری کنونی نیجریه در انتخابات ریاست جمهوری

نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری نیجریه از پیشتازی رئیس جمهوری کنونی این کشور حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، گزارش های رسانه حاکی از آن است که «محمد بوهاری» رئیس جمهوری کنونی نیجریه توانسته ۵۷% از آراء انتخابات ریاست جمهوری این کشور را در مقابل «عتیق ابوبکر» رقیب خود به دست آورد.

پیش بینی می شود که نتایج نهایی این انتخابات امروز اعلام شود.

«مریم دیسالین» رئیس هیأت ناظران وابسته به اتحادیه آفریقا اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری نیجریه در فضایی سالم و آرام برگزار شد.

این نخستین سخنان وی از زمان برگزاری انتخابات در روز شنبه است. در جریان انفجار و اقدامات خشونت باری که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در نیجیریه به وقوع پیوست دستکم ۳۹ تن کشته شدند.

کد مطلب 4552722

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها