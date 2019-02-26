آمار ثبت نام کنکور ۹۸ اعلام شد/ مهلت مجدد ثبت نام از ۱۹ اسفند

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ثبت نام کنکور سراسری سال ۹۸ برای پذیرش دانشجو در رشته های با آزمون و دوره های روزانه، شبانه، نیمه حضوری، مجازی، پردیس های خودگردان دانشگاه ها، دانشگاه پیام نور، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی، ظرفیت مازاد دانشگاه ها و رشته های تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد.

وی گفت: ثبت نام کنکور سراسری ۹۸ از چهارشنبه ۲۴ بهمن از طریق سایت سازمان سنجش آغاز شد و داوطلبان با توجه به فرصت تمدید شده تا پایان وقت دوشنبه ۶ اسفند فرصت داشتند در این آزمون ثبت نام کنند.

توکلی یادآور شد: تا بر اساس آمار اولیه تعداد یک میلیون و ۷۶ هزار و ۶۵۷ نفر در این آزمون ثبت نام کرده اند. آمار نهایی متعاقبا اعلام خواهد شد.

وی گفت: به منظور مساعدت با داوطلبانی که در مهلت تعیین شده از ۲۴ بهمن تا ۶ اسفند ۹۷ موفق به دریافت سوابق تحصیلی نشده اند و یا به هر دلیل دیگر برای پذیرش در رشته های با آزمون و دوره های روزانه، شبانه، نیمه حضوری، مجازی، پردیس های خودگردان دانشگاه ها، دانشگاه پیام نور، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی، ظرفیت مازاد دانشگاه ها و رشته های تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی ثبت نام نکرده اند مهلت مجدد در نظر گرفته شده است.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: تمامی داوطلبان می توانند در مهلت مجدد ثبت نام از روز یکشنبه ۱۹ اسفند تا چهارشنبه ۲۲ اسفند ۹۷ با مراجعه به سایت سازمان سنجش و مطالعه دقیق اطلاعیه سازمان سنجش که از امروز سه شنبه ۷ اسفند منتشر شده است در آزمون سراسری سال ۹۸ ثبت نام کنند.

وی خاطرنشان کرد: متقاضیان، ضرورت دارد در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما که از طریق سایت سازمان سنجش قابل دسترسی است و فراهم کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز ثبت‌نام به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش‌ آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام در آزمون مذکور اقدام کنند.

توکلی اظهار داشت: ضمناً آن دسته از داوطلبانی که قبلاً نسبت به ثبت نام اقدام کرده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل در روزهای ۱۹ تا ۲۲ اسفند ۹۷ نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات ثبت نامی خود اقدام کنند.

به گزارش مهر، آزمون سراسری سال ۹۸ در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۳و ۱۴ تیرماه در حوزه های امتحانی مربوط برگزار می شود.