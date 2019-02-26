وزیر ورزش و جوانان امروز مهمان یزدیهاست

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر صبح امروز وارد استان یزد شد و در ابتدای سفر خود در مراسم افتتاحیه کنگره مسائل اجتماعی جوانان حضور یافت.

وی در ادامه سفر خود به یزد، به شهرستان میبد سفر می کند و از دو پروژه ورزشی شامل یک زمین چمن و یک استخر سرپوشیده بهره برداری خواهد کرد.

سلطانی فر همچنین از ورزشگاه بزرگ یزد بازدید و از بزرگترین سالن اسکواش جنوب شرق کشور بهره برداری می کند.

حضور در میان هیئت های ورزشی و تشکل های مردم نهاد در حوزه ورزش نیز حضور می یابد.

کنگره مسائل اجتماعی جوانان، چهارمین کنگره ای است که با این محوریت برگزار می شود و نمایندگان سمن ها، دانشجویان، کارشناسان و پژوهشگران حوزه جوانان از سراسر کشور در آن حضور دارند.

یزد به دلیل کسب سه سال رتبه برتر در زمینه پژوهش های حوزه جوانان به عنوان میزبان چهارمین کنگره مسائل اجتماعی جوانان انتخاب شده است.