  1. سیاست
  2. مجلس
۷ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۱۹

آزادیخواه در واکنش به استعفای ظریف:

فرماندهی که شب عملیات سنگر را خالی کند، قهرمان ملی نیست

فرماندهی که شب عملیات سنگر را خالی کند، قهرمان ملی نیست

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در واکنش به استعفای ظریف گفت: اگر شب عملیات فرماندهی سنگر را خالی کند و برود، هرگز قهرمان ملی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، احد آزادیخواه در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۸۵ اظهارداشت: بر اساس این اصل قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است اما یکی از همکاران ما درباره استعفای ظریف از طرف اکثریت نمایندگان اظهارنظر کرد که برخلاف قانون است.

وی ادامه داد: اینکه کسی بگوید ظریف قهرمان ملی است و از رئیس‌جمهور انتظار می‌رود که چنین و چنان کند، نظر شخصی برخی افراد است و نباید آن را به همه نمایندگان مجلس تعمیم داد.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه بر این اساس بنده سزاوار ندیدم که سکوت کنم و به نمایندگی از بسیاری از همکاران خود اخطار دادم، تصریح کرد: اگر شب‌های عملیات، فرماندهان سنگر را خالی می‌کردند و می‌رفتند، هرگز آنان را قهرمان ملی نمی‌نامیدیم.

آزادیخواه خاطرنشان کرد: بر این اساس از همکاران تقاضا می کنم که درباره استعفای وزیر امور خارجه کشورمان از طرف خودشان اظهارنظر کنند.

کد مطلب 4552744
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • آزاد IR ۱۱:۳۶ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۷
      6 2
      پاسخ
      آیا شان و منزلت فرمانده نباید حفظ شود؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها