فرماندهی که شب عملیات سنگر را خالی کند، قهرمان ملی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، احد آزادیخواه در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۸۵ اظهارداشت: بر اساس این اصل قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است اما یکی از همکاران ما درباره استعفای ظریف از طرف اکثریت نمایندگان اظهارنظر کرد که برخلاف قانون است.

وی ادامه داد: اینکه کسی بگوید ظریف قهرمان ملی است و از رئیس‌جمهور انتظار می‌رود که چنین و چنان کند، نظر شخصی برخی افراد است و نباید آن را به همه نمایندگان مجلس تعمیم داد.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه بر این اساس بنده سزاوار ندیدم که سکوت کنم و به نمایندگی از بسیاری از همکاران خود اخطار دادم، تصریح کرد: اگر شب‌های عملیات، فرماندهان سنگر را خالی می‌کردند و می‌رفتند، هرگز آنان را قهرمان ملی نمی‌نامیدیم.

آزادیخواه خاطرنشان کرد: بر این اساس از همکاران تقاضا می کنم که درباره استعفای وزیر امور خارجه کشورمان از طرف خودشان اظهارنظر کنند.