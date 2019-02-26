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۷ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۳۱

برای دوره کاردانی و کارشناسی؛

درس حقوق شهروندی هر ترم ارائه می شود

درس حقوق شهروندی هر ترم ارائه می شود

دستیار ویژه وزیر علوم در حوزه حقوق شهروندی گفت: درس حقوق شهروندی از سال آینده هر ترم ارائه می شود و دانشجویان کاردانی و کارشناسی قبل از فارغ التحصیلی می توانند این درس را پاس کنند.

فریدون جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: درس اختیاری حقوق شهروندی از ترم جاری در دانشگاه ها راه اندازی و تا کنون در ۲۰ دانشگاه این درس را ارائه شده است. دانشگاه شهیدبهشتی یکی از این دانشگاهها است.

وی ادامه داد: از این به بعد هر ترم درس اختیاری حقوق شهروندی برای مقاطع کاردانی و یا کارشناسی ارائه می شود و دانشجویان قبل از فار غ التحصیلی می تواند این درس را پاس کنند.

دستیار ویژه وزیر علوم در حوزه حقوق شهروندی افزود: حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران متأثر از احکام والای اسلامی و اصول متعدد قانون اساسی در فصل حقوق ملت (از اصل ۱۹ تا ۴۲) و سایر قوانین عادی متجلی شده است.

وی ادامه داد: حق آموزش بدون تبعیض و برابر برای همه، حق داشتن دانشگاه امن برای آموزش، حق اظهار نظر آزاد در محیط دانشگاهی، حق بهره مندی از مزایای آموزشی و پژوهشی فارغ از جناح بندی و سایر تمایزات، حق دسترسی به مراجع انضباطی و انتظامی عادلانه و منصفانه و مستقل و بی طرف به عنوان مهمترین حقوق شهروندی متناسب با وظایف و ساختارهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قابل اشاره است.

کد مطلب 4552747
زهرا سیفی

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