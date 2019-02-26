به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در حاشیه جلسه علنی روز سه‌شنبه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران در خصوص انتشار نامه حق‌شناس به حناچی اظهار کرد: نامه کاملاً خصوصی بوده و کسانی که آن را منتشر کرده‌اند، باید پاسخگو باشند؛ انتشار آن صحیح نبود و کسانی که آن را منتشر کردند، به دنبال ایجاد فضای التهابی هستند.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگارانی که تأکید داشتند این نامه نوعی باج‌خواهی است، گفت: این نامه خصوصی بوده، نامه‌ای سرگشاده نبوده و انتشار آن در این فضا تنها التهاب‌آفرین است.

رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص ورود اعضای شورا به انتصابات افزود: انتصابات حق شهردار است و شورا ورودی به آن نمی‌کند اما نظرات مشورتی خود را در این زمینه به شهردار اعلام می‌کند.