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۷ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۲۴

محسن هاشمی:

انتصابات حق شهردار است و شورا ورودی به آن نمی‌کند

انتصابات حق شهردار است و شورا ورودی به آن نمی‌کند

رئیس شورای شهر تهران گفت: انتصابات حق شهردار است و شورا ورودی به آن نمی‌کند اما نظرات مشورتی خود را در این زمینه به شهردار اعلام می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در حاشیه جلسه علنی روز سه‌شنبه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران در خصوص انتشار نامه حق‌شناس به حناچی اظهار کرد: نامه کاملاً خصوصی بوده و کسانی که آن را منتشر کرده‌اند، باید پاسخگو باشند؛ انتشار آن صحیح نبود و کسانی که آن را منتشر کردند، به دنبال ایجاد فضای التهابی هستند.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگارانی که تأکید داشتند این نامه نوعی باج‌خواهی است، گفت: این نامه خصوصی بوده، نامه‌ای سرگشاده نبوده و انتشار آن در این فضا تنها التهاب‌آفرین است.

رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص ورود اعضای شورا به انتصابات افزود: انتصابات حق شهردار است و شورا ورودی به آن نمی‌کند اما نظرات مشورتی خود را در این زمینه به شهردار اعلام می‌کند.

کد مطلب 4552753
نورا حسینی

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