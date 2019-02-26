۲۸ هزار مورد بازدید از اماکن عمومی ایلام انجام شد

راضی ناصری فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با نزدیک شدن به ایام نوروز طرح هایی همچون سلامت مراکز عرصه مواد غذایی و استراحتگاه های نوروزی مورد بازدید و نظارت دقیق کارشناسان قرار می گیرد.

وی افزود: هدف از اجرای این برنامه این است که تمامی رستوران ها و اماکن اقامتی، جایگاه های پمپ بنزین ها، تحت نظارت بهداشتی از نظر وضعیت شخصی و فردی، از نظر اماکن و عرضه نوع مواد غذایی همچنین از نظر ظاهری رصد می شود.

وی عنوان کرد: حدود ۹ هزار و ۱۰۰ مورد اماکن عمومی در استان وجود دارد که حدود ۲۸ هزار بازدید توسط همکاران انجام شده و حدود ۲۰۸ مورد پلمب و ۵۳ تن نیز مواد غذایی در این مدت ضبط شده است.

وی افزود: سامانه ۱۹۰ برای ارائه گزارش های مردمی است، شهروندان هر مورد تخلفی و یا مورد غیر بهداشتی را مشاهده کردند با این سامانه تماس گرفته و اطلاع رسانی دهند همکاران ما در اولین فرصت موارد را رصد و برخورد قانونی انجام می گیرد.