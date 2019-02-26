معاون علمی رئیس جمهور از ۲ شرکت دانش بنیان در قزوین بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری روز سه شنبه در سفر یک روزه خود به استان قزوین از شرکت تولیدکننده فیلترهای صنعتی و نیروگاهی و محصولات شیمیایی مستقر در شهرک صنعتی کاسپین بازدید کرد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری از یک شرکت پلیمری با ظرفیت ۱۸ هزار تن که کاربرد در صنعت خودرو سازی، لوازم خانگی، بسته بندی دارد، بازدید کرد.

این واحد دانش بنیان تولیدکننده ترکیبات پیشرفته پلیمری است و در بومی سازی فناوری های صنعت پلاستیک و تحقیقاتی فعالیت خوبی دارد و نخستین مرکز تحقیقات بخش خصوصی در حوزه پلیمری است.

این واحد دانش بنیان بدنبال تولید کیسه های زباله زیست تخریب پذیر برای استفاده در کلان شهرها برای کاهش معضلات زیست محیطی و بهره ور کردن فرایند کمپوست در سایتهای مدیریت پسماند و تبدیل شدن به یک شرکت بین المللی در حوزه محیط زیست است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری همچنین در ادامه از یک شرکت دانش بنیان ساخت ماشین های تونل سازی و حفاری مکانیزه در شهرستان البرز بازدید کرد.

این واحد تولیدی تنها شرکت دانش بنیان در کشور است که توانسته طراحی ماشین های حفاری مکانیزه را بومی سازی کند و با استفاده از متخصصان داخلی، مراحل طراحی ساخت و مونتاژ این دستگاه ها را در کشور اجرا کند.

ماشین حفاری تکنولوژی پیچیده دارد که در این واحد تولیدی زمینه اشتغال ۶۰ نفر بصورت مستقیم و ۱۰۰ نفر غیر مستقیم فراهم شده است.

عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین، منوچهر حبیبی معاون هماهنگی امور اقتصادی و روسای دانشگاه های بین الملل امام خمینی (ره) و دانشگاه آزاد اسلامی قزوین نیز در این بازدیدها حضور داشتند.