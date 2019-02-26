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۷ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۳۳

حماس اظهارات منسوب به «خالد مشعل» را تکذیب کرد

حماس اظهارات منسوب به «خالد مشعل» را تکذیب کرد

جنبش حماس اظهارات منسوب به «خالد مشعل» مبنی بر اینکه محمود عباس علیه معامله قرن مبارزه می کند را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، جنبش حماس اعلام کرد که اظهارات منسوب به «خالد مشعل» رئیس سابق دفتر سیاسی این جنبش درخصوص محمود عباس و اقدامات وی صحت ندارد.

بر اساس این گزارش، این جنبش اعلام کرد که خالد مشعل اخیرا هیچ اظهارنظری در خصوص محمود عباس و اقداماتش در قبال معامله قرن مطرح نکرده است.

گفتنی است، پیشتر برخی منابع مدعی شده بودند که خالد مشعل رئیس سابق دفتر سیاسی حماس گفته است که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در حال مبارزه علیه معامله قرن است و باید در کنار وی ایستاد.

کد مطلب 4552775

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