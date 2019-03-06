حسین کلهر ملی پوش سابق آلپاین و ملی پوش اسکی چمن و دارنده چند مدال جهانی اسکی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عملکرد تیمهای ملی اسکی در رقابتهای قهرمانی جهان آلپاین گفت: متأسفانه فدراسیون اسکی کار را به جایی رسانده که همه نگاهها به سمت نتیجه رفته است در حالی که شاید با حضور تمام افراد نتیجه ما اصلاً بهتر از این نمیشد. دغدغه اسکی بازان واقعی فقط این است که این نوع بی عدالتیها تا کی باید در تیم ملی ادامه داشته باشد؟ مگر میشود تیم ملی بدون نفر اول و دوم به مسابقات قهرمانی جهان برود؟ تنها به جرم اختلاف عقیده با رئیس یا دبیر فدراسیون!؟
وی افزود: برخی آقایان در فدراسیون اسکی تمام خرابکاریها و بی نظمیها را پشت بچههای تیم پنهان کردهاند. آقای افتخاری به شدت در حاشیه است و هر کس که بر خلافش صحبت کند مورد مواخذه قرار میگیرد. بنده ملی پوش اسکی چمن هستم و سال گذشته چهار مدال بین المللی کسب کردم که هیچ ارزشی برای این آقایان نداشت و تقدیری هم از ما صورت نگرفت در حالی که دبیر فدراسیون به اسم نماینده فدراسیون جهانی بودن در هر مسابقه چند صد یورو پاداش گرفته است. یعنی نفرات اول جایزه نگرفتند اما داور پول خوبی گرفت. با این مصاحبهها تکلیف بنده هم در تیم ملی مشخص نیست و شاید اجازه ندهند در مسابقات جهانی شرکت کنم.
عضو هیأت علمی دانشگاه ادامه داد: با یک مثال شرایط را در فدراسیون اسکی توضیح میدهم. قرار بود یکی از دوستان مربی تیم ملی شود اما رئیس فدراسیون گفت چون ایشان من را دیده و سلام نکرده اجازه نمیدهم مربی شود. تنها هم و غم ایشان به سر و سامان رساندن و حمایت از عدهای خاص و محو کردن استخوان خرد کردهها با دلایل غیر منطقی است.
ملی پوش سابق آلپاین و دبیر سابق کمیته آموزش بود گفت: در دوره درجه یک مربیگری دیدیم که اشتباهاتی رخ داد و مشاهده کردیم مسئولین به صورت نامحسوس در حال حمایت از برخی هستند، بعد از آن هر کدام از آن افراد در فدراسیون سمتی گرفتند و هنوز هم این موضوع ادامه دارد. همچنین مستنداتی وجود دارد که مدرس سوئیسی هیچ یک از شرکت کنندگان دوره مربیگری را برای مدرس شدن قبول نکرد اما بعد از چند ساعت دست نوشتهای از او منتشر میشود که افرادی خاص را تأیید کرده است.
وی افزود: شنیدهام میخواهند کسی که مورد حمایت شدید رئیس و دبیر میباشد را TD (نماینده فدراسیون جهانی) کنند. من ۱۵ سال دنبال نماینده فدراسیون جهانی شدن هستم، هم ملی پوش بودهام و هم تحصیلات آکادمی را ادامه داده و در حال حاضر عضو هیأت علمی دانشگاه هستم و همین دوستان به بهانههای مختلف بنده را رد کردند و حتی با فدراسیون جهانی در این مورد مکاتبه کردم. چطور میشود که بنده با دکترای فیزیولوژی ورزشی و تسلط به زبان خارجی و چند مدال جهانی حق ندارم TD شوم و برخی با سفارش و لابی میتوانند؟
اولین بی عدالتی افتخاری، انتخاب دبیر فدراسیون بود
کلهر تصریح کرد: متأسفانه برخی در گذشته حق را ناحق میکردند و امروزه هم با لطف آقای افتخاری حضور دارند و به کارشان ادامه میدهند. حرمتها شکسته شده و وضعیت اسکی به شدت بحرانی است.
وی ادامه داد: آقای افتخاری در شعارهای تبلیغاتی اش گفت عدالت را برقرار میکنیم اما اولین بی عدالتی اش انتخاب دبیر بود. با توجه به آگاهی رئیس نسبت به کارهای دبیر هنوز مصر به حضور وی هست. ایشان یک ربع هم در تیم ملی نبوده اما آنچنان مدعی است که همه اهالی فن را از ریشه زده است. طوری همه را اذیت میکند که بروند.
دبیر چون خودش فنی نیست زیردستانش را غیر فنی انتخاب کرده است
کلهر در خصوص بحث تبانی در مسابقات اسکی دیزین ادامه داد: این اولین بار نیست که تبانی در اسکی صورت میگیرد و این بار نفر اول ایران متضرر اصلی بود. متأسفانه رئیس و دبیر فدراسیون خط قرمزهایی دارند که روی آنها بسیار حساس هستند. چرا افراد باید خط قرمز مسئولین فدراسیون باشند؟
وی تصریح کرد: ما هر چه می کشیم از نابلدی و ندانم کاری دبیر فدراسیون است ایشان چون خودش فنی نیست به جز یکی دو نفر همه را غیر فنی انتخاب کرده تا خیالش راحت باشد حرف او مخالف ندارد و شرایط آشفته امروز اسکی محصول سیاستهای غلط وی و حمایتهای نامعقول رئیس است.
کلهر در پایان صحبتهای خود تاکید کرد که در آینده نزدیک برخی موارد را برای همگان روشن خواهد کرد.
نظر شما