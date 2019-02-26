بودجه سال ۹۸ شهرداری سنندج ۲۱ درصد افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج، حشمت ‌الله صیدی از رشد بیش از ۲۱ درصدی بودجه سال ۹۸ این ارگان نسبت به سال گذشته خبرداد و اظهارداشت: روند تدوین بودجه سال ۹۸ شهرداری سنندج از آذر آغاز شد و برای تصویب به شورای اسلامی شهر سنندج ارسال شده است.

وی افزود: با برگزاری جلسات متعدد با مدیران شهرداری و کارشناسان مجرب، بودجه سال ۹۸ تدوین و برای تصویب تقدیم شورای شهر شد.

شهردار سنندج ادامه داد: در راستای تهیه و تدوین لایحه بودجه سالانه مناطق، نواحی و سازمان ‌های تابعه شهرداری با تشکیل جلسات متعدد، بودجه مورد نیاز خود را تهیه و تنظیم می ‌کنند.

صیدی یادآور شد: پس از آن بودجه هر منطقه و سازمان تهیه و تدوین و به شهرداری مرکزی ارسال شده و با برگزاری جلسات متعدد با حضور مدیران و کارشناسان مجرب، بودجه سال ۹۸ شهرداری سنندج تهیه و تدوین شد.

وی بیان کرد: بودجه کلی تعیین ‌شده در شهرداری برای تأیید نهایی در شورای معاونان مورد بررسی قرار گرفت و پس از تأیید نهایی برای تصویب تقدیم شورای شهر شد.

شهردار سنندج با بیان اینکه روند تدوین بودجه سال ۹۸ شهرداری سنندج از آذر سال جاری آغاز شد، گفت: متعادل ‌سازی بودجه و انضباط مالی در مدیریت شهری به منظور کاهش هزینه ‌ها و تعیین محورهای توسعه در مناطق مختلف سطح شهر از مهمترین اهداف بودجه سال آینده شهرداری سنندج است.