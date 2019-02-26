۹۶ میلیارد تومان برای آبرسانی روستایی و عشایری اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه ۹۸ با بند (ب) تبصره (۶) لایحه بودجه سال ۹۸ موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه، وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آببهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ دویست (۲۰۰)ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز کند. صددرصد(۱۰۰%) وجوه دریافتی تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیارد (۹۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص مییابد.
بیستدرصد(۲۰%) اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاددرصد (۸۰%) برای آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سهماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع میشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.
