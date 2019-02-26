تفسیرهای عجیب از استعفا وزیر امور خارجه نکنیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی نجفی خوشرودی امروز در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران درباره استعفای وزیر امور خارجه کشورمان، گفت: عصر روز گذشته با ظریف دیدار و گفتگوی مفصلی داشتم که بیان کرد متاسفانه برخی ناهماهنگی ها تاثیر منفی در پیگیری امور می گذارد و از این ناهماهنگی ها ناراحت بود.

وی ادامه داد: با توجه به حمایت های رهبری از فعالیت های وی، شخصا امیدوار و علاقه مند هستم که استعفای ظریف مورد پذیرش قرار نگیرد و وی همچنان بتواند در این مسئولیت فعالیت کند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: با توجه به بازتاب گسترده استعفای وی یک مقدار شرایط سخت شده است و با توجه به مسائل و مشکلات داخلی و شرایط بین المللی و فشارهای آمریکا و تحریم ها تاکید می کنم که بیش از هر زمان دیگری نیاز به وحدت و همبستگی در داخل داریم.

وی با بیان اینکه با فرض پذیرش استعفای ظریف این به معنای پایان تعامل در سیاست خارجی ایران نیست و نباید باشد، تصریح کرد: ایران همیشه برای همکاری با کشورهای مختلف در چارچوب احترام متقابل، منافع و امنیت ملی خودش تاکید کرده است و امیدوار هستیم مسیر تعاملی ایران با کشورهای مختلف با قدرت و استحکام دنبال شود.

نجفی خوشرودی با بیان این که فعلا رییس دفتر رئیس جمهور این موضوع را تکذیب کرده است، گفت: تفسیرهای عجیب و غریب از این استعفا نکنیم، ممکن است گمانه زنی های زیادی در محافل سیاسی باشد اما ما یک سیاست خارجی داریم و آن تحت نظر رهبری است و از سوی دستگاه دیپلماسی دنبال می شود و ساختارهای مختلف تصمیم سازی در کشور به اجرا و پیشبرد سیاست خارجی کمک می کنند.