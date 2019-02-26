اطمینان از برقراری کامل امنیت در چابهار

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در همایش بین المللی توسعه چابهار با اشاره به اینکه این بندر حلقه اتصال کشورهای منطقه با آسیای میانه است و بهترین فرصت برای تجارت کشورهای منطقه به حساب می آید، گفت: باید به زیرساخت های این بندر از جمله توسعه راه ها، راه آهن و فرودگاه توجه بیشتری شود.

وی با تأکید بر لزوم احداث زیرساخت ها با هدف حضور سرمایه گذاران کشورهای دیگر اظهارداشت: توسعه و پیشرفتی که در منطقه در حال انجام است باید منافع آن به مردم منطقه و استان تعلق گیرد.

مولوی عبدالحمید افزود: منطقه چابهار و استان سیستان و بلوچستان کپرنشین، بیکار و خانوارهای محروم زیادی دارد و باید به مردم این منطقه توجه بیشتری شود تا با آموختن مهارت ها، اشتغال در این منطقه سرعت بیشتری پیدا کند.

امام جمعه اهل سنت زاهدان با تأکید بر حاکمیت کامل امنیت در چابهار و سیستان و بلوچستان گفت: این منطقه، منطقه امنی است، از آنجایی که امنیت یکی از نکات اصلی سرمایه گذاری و توسعه در هر کشوری است، به همه سرمایه گذاران داخلی و خارجی اطمینان می دهیم که امنیت در سیستان و بلوچستان و چابهار حاکم است؛ همچنین اراده حکومت و مردم استان این است که این منطقه امن باشد.

وی تصریح کرد: مردم چابهار و سیستان و بلوچستان نشان دادند اجازه نخواهند داد در استان ناامنی باشد، بنابراین از سرمایه گذاران دعوت می کنیم تا برای سرمایه گذاری به چابهار بیایند. همچنین اطمینان می دهیم که سود کلانی از سرمایه گذاری در این منطقه عاید آنها خواهد شد.

مولوی عبدالحمید تأکید کرد: اختلافات قومی و منطقه ای در چابهار نداریم و مردم منطقه از اختلافات قومی و مذهبی عبور کرده اند.، بنابراین سرمایه گذاران دغدغه ناامنی نداشته باشند.

