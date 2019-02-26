به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرمی صبح سه‌شنبه در نشست با بانوان آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به ولادت حضرت زهرا (س) و تبریک روز زن اظهار داشت: حضرت فاطمه (س) برای همه الگو است و این بانوی بزرگوار در همه امور برای همه مسلمان و غیرمسلمان الگو است.

کرمی ادامه داد: حضرت فاطمه (س) همچون یک اندیشمند توانا در جهت فشار بر افکار عمومی مسلمانان و آگاه ساختن آنان از راه خطا کوشید تا به تکلیف خود عمل کرده باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر تصریح کرد: به گواه تاریخ زنان در ساختن تمدن بشری، چه مستقیم وچه غیرمستقیم، نقش مهمی ایفا کرده¬اند و رشد جامعه‌ بشری مرهون حضور آنان است.

وی با بیان اینکه حضور کم‌تعداد بانوان در عرصه مدیریتی به نگاه سنتی جامعه برمی‌گردد، ادامه داد: در کلان‌شهرها سهم بانوان در عرصه مدیریتی کمی بیشتر است ولی در مناطق کمترتوسعه‌یافته این نگاه به خوبی شکل نگرفته است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با بیان اینکه زنان در آموزش و پرورش نقش موثری دارند یادآور شد: تجربه نشان داده است که در هر جایی که از بانوان استفاده شده به خوبی عمل کرده‌اند و در آموزش و پرورش شاهد نظم و عملکرد بسیار خوب بانوان بوده ایم.

کرمی ابراز داشت: یکی از تاکیدات دولت و رئیس جمهور بر استفاده از جوانان و بانوان در پست‌های مدیریتی است که ما نیز در آموزش و پرورش بنا را بر همین موضوع گذاشته‌ایم.

وی با بیان اینکه انتخاب یک بانو به عنوان مدیر آموزش و پروش در یکی از مناطق استان نمادین نخواهد بود اظهار داشت: تلاش داریم تا از دیگر بانوان توانمند نیز در عرصه مدیریتی آموزش و پرورش در نقاط مختلف استان استفاده کنیم.

فعالیت ۶۶۶۶ زن در آموزش و پرورش بوشهر

مشاور مدیرکل در امور بانوان نیز در این نشست اظهار داشت: آموزش و پرورش متولی تربیت و ساختن انسان‌هایی است که می‌خواهند آینده جامعه را رقم بزنند و فعالیت‌های این نهاد دارای گسترده بسیار بزرگی است که کل جامعه را در بر می‌گیرد.

بی بی رضوان نبوی ادامه داد: همه خانواده‌ها یا به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم با آموزش و پرورش در ارتباط هستند و این موضوع اهمیت فعالیت در این دستگاه را می‌رساند.

وی با اشاره به نقش زنان در نقش های مدیریتی تصریح کرد: در راستای اجرای سیاست به کارگیری زنان در پست های مدیریتی در آموزش وپرورش دولت تدبیر و امید، اولین مدیر زن در آموزش وپرورش استان بوشهر و همچنین ۴ معاون در شهرستان ها ومناطق منصوب شده است.

نبوی با اشاره به انتخاب یک بانو در عرصه های مدیریتی استان، به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بانوان اشاره کرد و افزود: بانوان در عرصه‌های مختلف نقش خود را نشان داده‌اند ولی در جامعه ما تاکنون در عرصه مدیریتی به بانوان توجه نشده است.

مشاور مدیرکل در امور زنان در پایان خاطرنشان کرد: شش هزار و ۶۶۶ نیروی انسانی زن در آموزش و پرورش استان بوشهر خدمت می کنند که شش هزار و ۴۳۷ نفر آن نیروی آموزشی هستند و ۲۲۹ نفر نیز به صورت اداری خدمت می کنند.