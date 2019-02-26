۷ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۲۸

واکنش اتحادیه جهانی به حضور حسن یزدانی در جام دانکلوف

اتحادیه جهانی کشتی از حسن یزدانی به عنوان یکی از پنج آزادکار برتر حاضر در رقابتهای بین المللی جام دانلکوف یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه جهانی کشتی با انتشار خبری با عکس حسن یزدانی از حضور این کشتی گیر، گنو پتریاشویلی از گرجستان، طاها آکگول از ترکیه و جردن باروز و کایل اسنایدر از آمریکا به عنوان مطرح ترین کشتی گیران حاضر در جام دانکلوف بلغارستان یاد کرد.

رقابت های کشتی آزاد جام دانکلوف که جزو طرح سیستم رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی محسوب می شود روزهای ۹ تا ۱۲ اسفندماه در شهر روسه بلغارستان برگزار می شود. بر این اساس تیم ایران با مصطفی حسین خانی در وزن ۷۴ کیلوگرم، حسن یزدانی در وزن ۸۶ کیلوگرم، رضا یزدانی در وزن ۹۷ کیلوگرم و پرویز هادی در وزن ۱۲۵ کیلوگرم در این مسابقات شرکت خواهد کرد.

