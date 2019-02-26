۷ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۲۷

حزب کارگر انگلیس خواستار برگزاری همه پرسی مجدد برگزیت شد

رئیس حزب کارگر انگلیس ضمن درخواست برگزاری همه پرسی مجدد در خصوص برگزیت حمایت خود را از روند اجرایی شدن آن اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زوددویچه سایتونگ، «جرمی کوربین» رئیس حزب کارگر انگلیس در سخنان شب گذشته خود خواستار برگزاری همه پرسی دوباره درباره خروج این کشور از اتحادیه اروپا شد. 

کوربین که در پارلمان انگلیس سخن می گفت همچنین خاطرنشان کرد: ما خواهان تداوم حضور در اتحادیه گمرکی اروپا بوده و برای تحقق این امر تلاش خواهیم کرد. 

رئیس حزب کارگر انگلیس در ادامه افزود: ما می دانیم که نتیجه همه پرسی مجدد با آنچه که اکنون در جریان است تفاوت خواهد داشت. 

این در حالی است که پیشتر دولت انگلیس مخالفت خود را با برگزاری همه پرسی مجدد اعلام کرده بود. 

انگلیس بر اساس توافق مقرر با بروکسل باید تا پایان ماه مارس اتحادیه اروپا را ترک کند.

شقایق لامع زاده

