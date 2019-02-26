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۷ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۲۰

وزیر ورزش و جوانان:

مسئولان جسارت واسپاری امور به جوانان را داشته باشند

مسئولان جسارت واسپاری امور به جوانان را داشته باشند

یزد ـ وزیر و ورزش و جوانان با اشاره به بیانیه رهبر معظم انقلاب با عنوان گام دوم، گفت: مسئولان باید جسارت واسپاری امور به جوانان را پیدا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر، صبح امروز در کنگره ملی مسائل اجتماعی جوانان استان یزد با گرامیداشت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار داشت: پاسخگویی به نیازهای اساسی جوانان همواره مورد تاکید نظام و مورد توجه مسئولان و دست اندرکاران نظام اسلامی بوده به طوری که چالش های پیش روی آنها در تدوین برنامه های بلندمدت و سیاست های کلی مرتبط با برنامه های توسعه از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است.

وی افزود: از منظر رهبر معظم انقلاب، مسئله جوانان یک موضوع ملی است و همه باید در قبال این مسئله و حل مشکلات این حوزه احساس مسئولیت داشته و تلاش ویژه ای با همه امکانات مصروف دارند.

سلطانی فر عنوان کرد: در بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب نیز جهاد علمی، ارتقاء سطح آموزش و پژوهش و استفاده از ظرفیت جوانان توصیه شده و مورد تاکید قرار گرفته است و اعلام شده این ظرفیت ها در کنار تجربه پیشکسوتان مورد توجه باشد تا نظام در مسیر تعالی قدم بردارد.

وی ادامه داد: طی دو دهه اخیر رشد کمی در آموزش عالی کشور و کم توجهی به موضوع مهم مهارت آموزی در نظام آموزشی باعث تاخیر ورود جوانان به بازار کار و در نتیجه بالا رفتن سن ازدواج و تاخیر در ازدواج و بروز آسیب های اجتماعی در جوانان شده است.

وزیر ورزش و جوانان بیان کرد: پایین بودن تقاضای کار و مشارکت اقتصادی و به تبع آن نرخ مشارکت جوانان به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی را به دنبال داشته است و در کنار آن رفتارهای پر خطر در گروهی از جوانان در مناطق روستایی و حاشیه شهرها بخش عمده ای از مشکلات جوانان است.

سلطانی فر خاطرنشان کرد: پایین بودن مهارتهای زندگی و آ موزش های لازم در سبک زندگی جوانان، ناهماهنگی میان قوانین و مقررات کشور با نیازهای جوانان، خلاهای ناشی از بهره برداری مناسب از دانش و اطلاعات جدید در تدوین سیاست ها و ضعف نهادهای غیرحاکمیتی و کم توجهی به نقش آنان در حل مشکلات جوانان، مهاجرت نخبگان، عدم انطباق آموزش های دانشگاهی با نیاز جوانان، گسترش فرد گرایی و عدم مسئولیت پذیری در جوانان و شکاف بین نسلی از دیگر مشکلات حوزه جوانان است که برای ارائه راهکارهای عملیاتی و راهبردی اقداماتی از سوی وزارت ورزش و جوانان و دولت انجام شده است.

وی افزود: تقویت ساماندهی امور جوانان با رویکرد سیاستگذاری، پایش و تجمیع دستگاه های اجرایی مسئول در امور جوانان، هماهنگی و ساماندهی برنامه های اوقات فراغت جوانان، تعالی بخشی ابعاد شخصیتی و هویتی جوانان با تعمیق باورهای مذهبی از جمله این رویکردهاست.

وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: به شدت بر این باوریم که تعمیق باورهای مذهبی می تواند به رفع بسیاری از مشکلات جوانان کمک کند و ضعف باورهای اعتقادی و اخلاق به شدت در این زمینه مشکل ساز است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: همانگونه که در دوران دفاع مقدس به جوانان اعتماد شد و فرماندهان جوان جنگ توانستند طلایی ترین دوران را در تاریخ کشور و دفاع مقدس رقم بزنند، امروز نیز باید جوان باوری مسئولان ما به عنوان یکی از تاکیدات رهبری مدنظر باشد و باید این جسارت را داشته باشیم که امور را به جوانان بسپاریم.

سلطانی فر، رفع محرومیت های فرهنگی در روستاها و مناطق حاشیه ای، مطالعه و بررسی قوانین مرتبط با جوانان، تهیه و تدوین برنامه جامع ساماندهی امور جوانان با عنایت به نقش دستگاه های مختلف، توسعه مشارکت اجتماعی جوانان از طریق صدور مجوز و اعتبارنامه نزدیک به 2300 سازمان مردم نهاد جوانان و فعال کردن و توانمند کردن آنها از دیگر اقداماتی است که برای رفع مشکلات جوانان در دستور کار وزارت ورزش و جوانان است.

کد مطلب 4552842

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