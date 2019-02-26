پیام وزیر آموزش و پرورش به مناسبت آغاز هفته تربیت اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش به مناسبت سالروز تاسیس نهاد امور تربیتی و هفته تربیت اسلامی به این شرح است: « با درود به روح پاک و ملکوتی امام راحل (ره) و شهیدان رجایی و باهنـر، بنیانگذاران نهاد امور تربیتی و آرزوی سلامت و طول عمر با عزت برای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و درود بر فرهنگیان شریف سراسر کشور.
هشتم اسفندماه، روز امورتربیتی و آغاز هفتهی تربیت اسلامی را گرامی میدارم و با عرض تبریک به مناسبت این روز ، برای تمامی همکاران دستگاه عظیم تعلیم و تربیت، بویژه دست اندرکاران پرتلاش و دلسوز امور تربیتی مدارس کشور آرزوی سلامتی و توفیق دارم .
نهاد امور تربیتی، نهالی است که به پشتوانهی اندیشههای رفیع و انسانساز بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، توسط شهیدان رجایی و باهنر در گسترهی آموزش و پرورش کشور کاشته شد و برکات معنوی آن، بوستانهای عشق و ایثار را شور و شعور بخشید؛ بر این اساس «هفته تربیت اسلامی و روز امور تربیتی» فرصت مناسبی است تا آموزش و پرورش بتواند ضمن ایجاد فضای گفتوگو، تبادلنظر و نقد سازنده، راهکارهای بهبود و ارتقای کیفیت فعالیتهای پرورشی و فرهنگی را مورد بررسی قرار دهد و گفتمان سند تحول بنیادین را که رویکرد اصلی آن تربیتی و فرهنگی بویژه تربیت انسان شایسته بر اساس آموزههای قرآن و دستیابی دانشآموزان به مراتبی از حیات طیبه است، ضمن تبیین ابعاد آن، برنامهی محوری این هفته قرار دهد.
با عنایت به جایگاه رفیع تعلیم و تربیت اسلامی در بسترسازی برای رسیدن متربیان به مراتبی از حیات طیبه، ارج نهادن و تجلیل و قدردانی از تلاشهای فعالان عرصهی امور تربیتی دانشآموزان، به عنوان یکی از برنامههای اصلی زیر نظام تربیت معلم و تأمین منابع انسانی که اصلیترین زیرنظام در تحول آموزش و پرورش است، مورد توجه جدی قرار گرفته است.
معاونت پرورشی و فرهنگی که اکنون نزدیک به چهار دهه از تأسیس آن میگذرد، در پرتو عنایات و رهنمودهای حکیمانهی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) نسبت به این حوزه و تلاشهای دولت تدبیر و امید، فرصتی برای نقشآفرینی فعالتر در اختیار دارد تا از طریق همافزایی و کاربست خلاقیت و نوآوری، مفاهیم عمیق تربیت اسلامی مبتنی بر سند تحول بنیادین و برنامههای زیر نظامهای ششگانه را به زیور فضایل اخلاقی، قانونگرایی، مسؤولیتپذیری، عدالتگستری، وفاق ملی و نهادینه کردن بیش از پیش فرهنگ و ارزشهای اسلامی و قرآنی بیاراید و جان متربیان و آیندهسازان تمدن نوین اسلامیمان را سیراب سازد.
در پایان از درگاه خداوند متعال برای همکاران عزیز و سختکوش حوزهی تعلیم و تربیت به ویژه متصدیان، مربیان و معاونان پرورشی و فرهنگی مدارس که در خط مقدم تعلیم و تربیت مشغول انجام وظیفهاند، موفقیت و پیشرفت روزافزون در دستیابی به قلههای رفیع فضایل و معنویات درخواست مینمایم.»
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