پیام معاون پرورشی و فرهنگی آموزش وپرورش به مناسبت روز امور تربیتی

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام علیرضا کاظمی به مناسبت ۸ اسفند، روز امور تربیتی و هفته تربیت اسلامی به این شرح است: «درود به روح پاک و ملکوتی امام راحل (ره) و با درود و سلام به رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، بنیانگذاران امور تربیتی و سلام به تمامی فرهنگیان ایران زمین .

امور تربیتی شجره طیبه‌ای است که به پشتوانه اندیشه‌های رفیع و انسان‌ساز بزرگان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، در گستره آموزش و پرورش کشور روئید و برکات معنوی آن، جان و دل گل‌های بوستان عشق و ایثار و جویای ارزش‌های دینی و انقلابی را شور و شعور بخشید. درسال‌های آغازین انقلاب اسلامی، نهاد امور تربیتی به دست معماران چیره‌دستی همچون شهیدان رجایی و باهنر طراحی و بنیان‌گذاری شد و به‌ عنوان جریانی فرهنگی، فعالیت‌های تربیتی، سیاسی، دینی و هنری گسترده‌ای را در مدارس پایه‌ریزی کرد و در شرایط دشوار و مراحل متلاطم و خطیر پس از انقلاب به ایفای نقش مهم و تأثیرگذارخود پرداخت. نهاد امور تربیتی با سه رویکرد مهم تربیتی در عرصه‌های ترویج، تبلیغ و تعمیق آموزه‌های قرآنی ارزش‌های انقلاب اسلامی ایران و ارتقای هویت اسلامی ایرانی را در راستای تحقق سند تحول بنیادین به تصویر می‌کشد و بروز و ظهور این امر را در ساحت‌های شش‌گانه تربیتی و رهیافت به مراتبی از حیات طیبه و نهایت بندگی یعنی قرب الهی می‌داند.

مجموعه امور تربیتی، که اکنون قریب به چهار دهه از تأسیس آن می‌گذرد، در دهه پیشرفت و عدالت و در پرتو عنایات و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری نسبت به این حوزه، فرصتی برای نقش‌آفرینی فعال‌تر فرهنگی و تربیتی در اختیار دارد تا از طریق هم‌افزایی و کاربست خلاقیت و نوآوری، مفاهیم عمیق تعلیم و تربیت اسلامی مبتنی بر تحول بنیادین را به زیور فضائل اخلاقی، قانون‌گرایی، مسئولیت‌پذیری، عدالت‌گستری، وفاق ملی و نهادینه کردن بیش از پیش فرهنگ و ارزش‌های اسلامی و قرآنی بیاراید و جان دانش‌آموزان و آینده‌سازان تمدن نوین اسلامی مان را سیراب سازد.

اینجانب ضمن تبریک فرا رسیدن روز امور تربیتی و هفته تربیت اسلامی از تمامی دست‌اندرکاران نظام تعلیم وتربیت بویژه مربیان تربیتی به عنوان دست‌اندرکاران اصلی پرورش نسل آینده صمیمانه تقدیر وتشکر می‌نمایم.

امید است با تکیه‌ بر رهنمودهای مقام معظم رهبری مدظلّه‌العالی در زمینه‌ پرورش و فرهنگ و تلاش‌های مستمر نیروهای متخصص، فهیم و فکور در آموزش‌ و پرورش به چشم انداز موفقیت در حوزه پرورشی و فرهنگی دست یابیم.»