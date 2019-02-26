به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدعلی آل هاشم صبح امروز سه شنبه در همایش ملی انقلاب اسلامی، کارآمدی، فرصت ها و چالش ها در تبریز گفت: انقلاب اسلامی در عصری که نظام بین الملل در تسلط دو قطبی بود، به وجود آمد.

وی گفت: در آن شرایط پیروزی انقلاب تصور نمی‌شد. انقلاب تفکر لیبرالیسم غربی و سوسیالیسم شرقی را به چالش کشید. ملت بزرگ ایران در پرتو آیین اسلام دل و جان به امام راحل سپردند و تحولی عظیم در کشور آفریدند که در تاریخ ماندگار شد.

آل هاشم ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی درحالی که هیچ‌الگویی پیش روی خود نداشت و از طرف لیبرالیسم و سوسیالیسم مورد خشونت قرار گرفت با مقاومت، راه تعالی را در پیش گرفت.

امام جمعه تبریز ادامه داد: اکنون بعد از ۴ دهه انقلاب، بلوک لیبرابسک وسوسیالیسم در موزه قرار گرفته است. نظام‌ اسلامی در طلیعه پنجمین دهه حیات طیبه خود مقتدر و امیدوار در مسیر تمدن سازی قرار گرفته و ‌گام برمی دارد.

وی ابراز داشت: رهبر در بیانیه فرمودند با گذشت ۴ دهه شعارهای جهانی انقلاب همچنان زنده و آرمان های انقلاب کماکان در کانون توجهات است. انقلاب با دفاع مقتدرانه از منابع و امنیت ملت و با مبارزه با زورگویان و دفاع از ملل مظلوم منطقه، مایه سربلندی ملت ایران شده است.

آل هاشم با بیان اینکه انقلاب اسلامی با پایان دادن نظام طاغوتی در ایران کشور را از نابودی طولانی مدت رهایی بخشید، گفت: انقلاب با تامین امنیت و آسایش مردم زمینه پیشرفت های علنی و فناوری را فراهم آورده است.

وی افزود: وجود میلیون ها تحصیل کرده و هزاران واحد دانشگاهی و صدها مراکز علمی از برکات نظام است. انقلاب با پایداری بر شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی ایران را به مقتدرترین کشور منطقه تبدیل کرده است.

امام جمعه تبریز گفت: انقلاب زمینه مشارکت مردم در عرصه های سیاسی اجتماعی را فراهم کرده است. علی رغم ریزش های اندک، رویش های فراوانی صورت گرفته است. حضور جوانان در عرصه عای مختلف مانند اعتکاف، جبهه مقاومت، اردوهای جهادی نشان از رویش هاست.

وی ادامه داد: شاید در بعضی عرصه ها موفقیت کم بوده، اما طبق فرموده رهبری، هرجا انقلابی حرکت کردیم موفق بوده ایم. امروز نیروی انسانی جوان و متخصص نقطه قوت تلقی می شود. این ظرفیت جوانان مهم ترین نقطه امیدبخش است.

آل هاشم با تاکید بر اینکه نباید با بیانیه گام دوم برخورد تبلیغاتی داسته باشیم، گفت: بازخوانی و تحلیل و نظریه پرداری درباره گام دوم از الزامات است. چهل سال برای تمدن مدت کوتاهی است لذا برنامه ریزی یک امر ضروری است.

وی گفت: مسیر حرکت توسط رهبری انقلاب با این بیانیه روشن شده است. هیچ توجیهی برای کوتاهی و قصور قابل قبول نیست. انقلاب در آغاز دهه پنجم پبش از همه به کارامدی نیاز دارد. اندیشه جدایی دین از سیاست توسط انقلاب به چالش کشیده شده است.

آل هاشم افزود: نظام اسلامی در بعد اهداف به دنبال اهداف مادی و معنوی و می کوشد سعادت اخروی انسان را تحقق بخشد. انقلاب با موانع و چالش های داخلی و خارجی مواجه است.

وی گفت: مدیریت جهادی اقتضا می کند مسئولان و مردم با تلاش برای ارتقای سطح کارامدی انقلاب در مسیر تمدن سازی اسلامی را تسریع کنند. مقابله با تهدیدات خارجی و مرتفع ضعف های داخلی، مستقیما به جوانان و اینده سازان این کشور مربوط است.