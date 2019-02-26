حمایت مالی موساد از شورشیان دارفور در سودان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سایت وابسته به مرکز خدمات مطبوعاتی سودان گزارش داد که بر اساس اسناد به دست آمده سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) از یکی از گروه های شورشی در اقلیم دارفور حمایت مالی به عمل می آورد.

بر اساس این گزارش، موساد از جنبش «عبدالواحد نور» که یک جنبش شورشی در دارفور به شمار می آید حمایت می کند.

این جنبش نشست هایی را در خصوص انجام عملیات نظامی علیه مواضع وابسته به دولت سودان در دارفور برگزار کرده است. عبدالواحد نور در این نشستها از طریق گفتگوی تلفنی با شرکت کنندگان اعلام کرده که موساد و دیگر طرفهای خارجی از این عملیات حمایت مالی می کنند.

اخیرا نیز معاون وزیر خارجه مصر اعلام کرده که رژیم صهیونیستی به شدت دنبال تجزیه قاره آفریقا است.