حسین ابوالحسنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی واسط بین بخش خصوصی و دولتی برای حل و فصل مشکلات بازاریان و ایجاد بستر مناسب برای پیشرفت نحوه خدمات‌رسانی در بخش توزیع، تولید و خدمات به مردم، نقش اصلی خود به عنوان تشکل‌های قانونی ایفا می‌کنند.

ابوالحسنی افزود: صاحبان صنوف همواره مورد اعتماد جامعه بوده‌اند و نقش مهمی را در تعادل بازار عهده‌دار هستند.

وی اصناف را بزرگ‌ترین نهاد اقتصادی مردمی دانست و گفت: در حال حاضر بیش از ۵‌ هزار نفر به صورت مستقیم در بازار بزرگ ساحلی شهر مرزی آستارا مشغول به کار هستند و این بازار قلب تپنده اقتصادی شهرستان محسوب می‌شود.

ابوالحسنی با اشاره به اینکه برخی از صنوف آسیب پذیر هستند، بیان‌کرد: اصناف به عنوان بازوی مردمی و توانمند انقلاب اسلامی، همواره در صحنه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حضور داشته‌اند.

وی به فعالیت بیش از پنج هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب در سطح شهرستان آستارا اشاره و تصریح‌کرد: هزار و ۵۰۰ واحد صنفی در بازار ساحلی و پاساژهای همجوار آن فعالیت دارند که از این تعداد ۹۰۰ واحد در بازار ساحلی و ۶۰۰ واحد صنفی نیز در پاساژهای همجوار قرار دارند.

رئیس اتاق اصناف آستارا با اشاره به توزیع مرغ با هدف تنظیم بازار و همچنین نظارت و بازرسی‌، اظهارکرد: در تامین کالاهای اساسی کمبودی وجود ندارد و اتاق اصناف با هرگونه گران‌فروشی برخورد قانونی انحام می دهد.

ابوالحسنی با بیان اینکه با هرگونه گرانفروشی به صورت قاطع و قانونی با تذکر، معرفی به تعزیرات حکومتی و پلمپ برخورد می شود، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی، مراتب را به شماره تلفن ۱۲۴ واحد شکایات مردمی اداره صنعت، معدن و تجارت یا واحد بازرسی اتاق اصناف آستارا گزارش دهند.