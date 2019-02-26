کرمان میزبان جشنواره مناطق جشنواره تئاتر دانشگاهی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه باهنر کرمان با حمایت استانداری کرمان طی روزهای چهاردهم تا هجدهم اسفند ماه سال جاری میزبان آثار نمایشی به صحنه رفته در چارچوب جشنواره مناطق بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران خواهد بود.

طبق برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته ۱۲ اثر از دانشگاه‌های آزاد بوشهر، آزاد شیراز، علمی کاربردی خبر شیراز، دانشگاه شهرکرد، موسسه آموزش عالی علامه گرگانی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، دانشگاه علوم پایه دامغان، دانشگاه زابل، موسسه آموزش عالی هنر شیراز و همچنین ۳ اثر از دانشگاه نبی اکرم تبریز در جشنواره مناطق بیست و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی شرکت دارند.

مجموعه‌های تالار وحدت دانشگاه شهید باهنر، مجموعه یادگاران صنعتی و مجموعه خانه هنر تالارهای میزبان جشنواره مناطق بیست و دومین جشنواره بین‌المللی ئاتر دانشگاهی هستند.

بیست و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران به دبیری امین مختاری پنجم تا چهاردهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ به همت اداره کل فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بخش‌های مختلف الف: مناطق «تئاتر صحنه» و ب: سراسری و بین‌المللی «تئاتر صحنه»، «تجربه های اجرا»، «نمایشنامه نویسی (جایزه استاد اکبررادی)، «پژوهش (جایزه دکتر فرهاد ناظر زاده کرمانی)»، «ترجمه نمایشنامه»، «عکس، پوستر و تیزر»، «غیر رقابتی»، «کارگاه ها و درس گفتارها»، «مدرسان»، «جشنواره جشنواره ها» و «پایان نامه های برگزیده» ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان برگزار خواهد شد. بخش تئاتر صحنه مناطق نیز نیمه اول اسفند ماه سال ۱۳۹۷ میزبان هنرمندان فعال عرصه تئاتر دانشگاهی خواهد بود.