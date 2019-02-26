دانشگاه تبریز بزرگترین فرماندهان را تقدیم انقلاب کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، میررضا مجیدی صبح امروز سه شنبه در همایش ملی انقلاب اسلامی، کارآمدی، فرصت ها و چالش ها در تبریز گفت: انقلاب اسلامی ایران تجلی حیات طیبه و تحقق بخش حاکمیت اسلامی در همه عرصه های زندگی است.

وی با بیان اینکه دانشگاه تبریز یکی از قدیمی ترین و معتبرترین دانشگاه های ایران و خاستگاه مبارزه علیه رژیم شاه است، افزود: دانشگاه تبریز بزرگترین فرماندهان را تقدیم جنگ کرده است.

مجیدی با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی معادلات مبتنی بر ارزش های غربی را از بین برد، گفت: در پی به وقوع پیوستن انقلاب اسلامی، نظام استکبار سلطه خود را از دست داد.

وی گفت: دشمنان هم در حدوث و هم در بقا از هیچ دشمنی کوتاهی نکردند و سخت ترین تحریم ها را اعمال کردند. ملت مقاومت کرد و محصول این مقاومت موجب کارآمدی در عرصه های مختلف، علمی نانو، بیو تکنولوژی، سلول های بنیادی، انرژی هسته ای، صنعت دفاعی، بهداشت و ‌سلامت است.

وی ادامه داد: آذربایجان همچنان که در تحولات تاریخ نقش ویژه ای داشته، در طول زمان معاصر نیز در راه تحقق آرمان های انقلاب از هیچ کوششی دریغ نکرده است.

رئیس دانشگاه تبریز با اشاره به بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری اظهار داشت: رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم، راهکارهایی در بحث علم داشته اند.

وی افزود: دانشگاه تبریز اولین دانشگاهی بود که به ندای فرماندهان نظامی در زمان تحریم تسلیحاتی لبیک گفت.