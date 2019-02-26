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۷ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۳۴

آیت‌الله کعبی در گفتگو با مهر:

سفر بشار اسد به تهران از پیروزی‌های بزرگتر خبر می‌دهد

سفر بشار اسد به تهران از پیروزی‌های بزرگتر خبر می‌دهد

عضو جامعه مدرسین گفت: دیدار بشار اسد با رهبر انقلاب از پیروزی‌های بزرگتر برای مقابله با طرح خائنانه سازش و عادی سازی روابط برخی از کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی خبر می دهد.

آیت الله کعبی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد سفر روز گذشته بشار اسد رئیس جمهور سوریه به تهران گفت: سفر رئیس جمهور سوریه به ایران بیانگر عمق روابط استراتژیک و نشانه پیروزی محور مقاومت است. این سفر و دیدار با رهبر معظم انقلاب از پیروزی‌های بزرگتر و انسجام و هماهنگی بیشتر برای مقابله با طرح خائنانه و ذلت بار سازش و عادی سازی روابط برخی از کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی خبر می دهد.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب به حق مدال قهرمان کشورهای عربی را به بشار اسد دادند و این دیدار صمیمی و آکنده از پیوند عمیق محور مقاومت و حمایت بی دریغ و گسترده جمهوری اسلامی از محور مقاومت پیام های اقتدار و پیروزی و شکست ناپذیری در برابر پروژه آمریکا و رژیم صهیونیستی را به همراه دارد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به قدردانی بشار اسد از مقام معظم رهبری نیز اظهار داشت: رهبری مقتدرانه و عزتمندانه رهبر انقلاب و نقش بی بدیل آن در پیروزی محور مقاومت و شکست تکفیری مورد تقدیر و قدردانی رئیس جمهور سوریه قرار گرفت. بشار اسد برای وفاداری و قدردانی از نقش رهبر انقلاب در پیروزی محور مقاومت و تمجید عظمت ملت ایران بعد از ۴۰ سال به تهران سفر کرده بود.

کد مطلب 4552883

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