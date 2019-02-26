آیت الله کعبی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد سفر روز گذشته بشار اسد رئیس جمهور سوریه به تهران گفت: سفر رئیس جمهور سوریه به ایران بیانگر عمق روابط استراتژیک و نشانه پیروزی محور مقاومت است. این سفر و دیدار با رهبر معظم انقلاب از پیروزی‌های بزرگتر و انسجام و هماهنگی بیشتر برای مقابله با طرح خائنانه و ذلت بار سازش و عادی سازی روابط برخی از کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی خبر می دهد.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب به حق مدال قهرمان کشورهای عربی را به بشار اسد دادند و این دیدار صمیمی و آکنده از پیوند عمیق محور مقاومت و حمایت بی دریغ و گسترده جمهوری اسلامی از محور مقاومت پیام های اقتدار و پیروزی و شکست ناپذیری در برابر پروژه آمریکا و رژیم صهیونیستی را به همراه دارد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به قدردانی بشار اسد از مقام معظم رهبری نیز اظهار داشت: رهبری مقتدرانه و عزتمندانه رهبر انقلاب و نقش بی بدیل آن در پیروزی محور مقاومت و شکست تکفیری مورد تقدیر و قدردانی رئیس جمهور سوریه قرار گرفت. بشار اسد برای وفاداری و قدردانی از نقش رهبر انقلاب در پیروزی محور مقاومت و تمجید عظمت ملت ایران بعد از ۴۰ سال به تهران سفر کرده بود.