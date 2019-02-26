اقتصاد مقاومتی تنها راه اصولی برون رفت از فشارهای کنونی است

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی صبح سه شنبه در حاشیه برگزاری شورای اداری استان که در استانداری تهران برگزار شد در جمع خبرنگاران حاضر در این شورای اداری اظهار داشت: در شرایط کنونی که در حال جنگ اقتصادی با استکبار جهانی هستیم یکی از راه ها اصولی و بنیادی برای برون رفت از فشارهای کنونی اجرایی کردن بحث اقتصاد مقاومتی است.

محسنی بندپی در ادامه با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی باید در حال حاضر بیشتر در رابطه با استفاده از ظرفیت های درونی و توانمندسازی هایی که در کشور داریم استفاده شود افزود: باید تمهیداتی اندیشیده شود تا شرایط را برای بهره گیری هرچه بیشتر از این ظرفیت ها مهیا کنیم.

وی بیان داشت: طی ۲ الی ۳ سال اخیر که در زمینه اقتصاد مقاومتی توانسته ایم اقداماتی را انجام بدهیم شرایطی فراهم شد که این فشارها ما را به سمت اجرایی کردن اقتصاد و مقرون به صرفه کردن تولیدات و حمایت از کالاهای ایرانی برده است و اگر ما تولید را رونق داده و اشتغال را مورد حمایت قرار بدهیم می توانیم تا حدودی در زمینه اقتصاد مقاومتی موفق شویم.

استاندار تهران با اشاره به اینکه باید رفع مبادی سرمایه گذاری و رفع مبادی تولید را در دستور کار داشته باشیم گفت: اگر بتوانیم شرکت های دانش بنیان را نیز تقویت کنیم می توانیم با یک برنامه ریزی دراز مدت و تکیه بر استعدادهای درون کشور این فشارها را برطرف کنیم و زمینه های رشد و بالندگی اقتصاد کشور را بیش از پیش فراهم سازیم.