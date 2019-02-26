اختصاص عوارض برق به احداث نیروگاه در سیستان

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی نوبت صبح روز سه شنبه مجلس و در ادامه بررسی تبصره های هزینه ای لایحه بودجه ۹۸ تبصره ۶ این لایحه با اعمال اصلاحاتی به تصویب رسید.

در جریان بررسی این بند، احمد بیگدلی نماینده خدابنده در مجلس پیشنهادی برای افزودن عبارت «جابه‌جایی تیر برق در روستاها»را مطرح کرد که با ۱۲۰ رأی موافق، ۶۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه مورد موافقت قرار گرفت.

همچنین حبیب اله دهمرده نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند پیشنهاد افزودن و احداث نیروگاه بادی در منطقه محروم سیستان به این بند از تبصره (۶) را مطرح کرد که با ۱۴۵ رأی موافق، ۴۱ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه مورد موافقت قرار گرفت.

در بند (د) تبصره (۶) آمده است: عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۰/۸/۱۳۹۴ به میزان ده‌درصد(۱۰%) مبلغ برق مصرفی در سقف هجده هزار و ششصد میلیارد (۱۸.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تعیین می‌شود و مشترکان روستایی و چاههای کشاورزی از شمول حکم این بند معاف می‌باشند.

منابع حاصله پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیص صددرصد (۱۰۰%) آن توسط این سازمان برای موارد مطروحه در قانون فوق با اولویت روستاها و جابه‌جایی تیر برق در روستاها و مناطق دامداری و عشایری و خرید تضمینی برق حاصل از تبدیل پسماندهای عادی به انرژی و احداث نیروگاه بادی در منطقه محروم سیستان صرف می‌­شود.