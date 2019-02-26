احتمال جاری شدن روان آب و سیلابی شدن مسیل ها در سیستان و بلوچستان

علی ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس تحلیل آخرین نقشه های همدیدی و آینده نگری هواشناسی از فردا تا شنبه هفته آینده با فعالیت سامانه جدید بارشی در نواحی مرکزی سیستان و بلوچستان استان شرایط برای رگبار ملایم تا متوسط همراه با رعدوبرق فراهم است.

وی با اشاره به اینکه در روزهای جمعه و شنبه بارش گسترده تر است و در غالب نقاط سیستان و بلوچستان رگبار و رعدوبرق پیش بینی می شود، افزود: طی این مدت در برخی نواحی مرکزی و جنوبی استان احتمال جاری شدن روان آب و سیلابی شدن موقتی مسیل ها وجود دارد.

رئیس گروه پیش بینی هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: همچنین از بعد از ظهر چهارشنبه تا روز شنبه در زاهدان و سایر نواحی مرکزی استان وزش باد شدید با سرعت ۶۰ تا ۸۰ کیلومتر برساعت در نقاط مستعد سبب خیزش گردوخاک می شود.

وی با اشاره به اینکه طی این مدت سرعت باد در این مناطق گاهی به به بیش از ۸۰ کیلومتر بر ساعت هم می رسد، تصریح مرد: این وزش باد در برخی نقاط همراه با گردوخاک و کاهش دید خواهد بود.

ملاشاهی با اشاره به اینکه طی روزهای جمعه و شنبه وزش باد بر روی دریای عمان شدید برآورد می شود و دریا مواج و متلاطم است، گفت: همچنین با توجه به احتمال تقویت بارش ها و آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل ها در نواحی مرکزی و جنوبی سیستان و بلوپستان باید تمهیدات لازم اندیشیده شود.