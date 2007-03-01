اصل مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از ارکان اقتصاد سالم است / موازی کاری در تشکیلات نظارتی و بازرسی قاچاق کالا و ارز باید حذف شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، آیت الله هاشمی شاهرودی عصر چهارشنبه در دیدار قضات و روسای دادسراهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، با تاکید بر اینکه برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز می توان از تجربیات سایر کشورهای موفق در این زمینه استفاده کرد ، افزود: یکی از مهم ترین اصول و تجربیات اثبات شده در این زمینه و در مجموع مبارزه با مفاسد اقتصادی که بسیار نیز مهم است این است که مبارزه باید توام با حفظ مصالح اقتصادی باشد و یکی فدای دیگری نشود.

رئیس قوه قضائیه یکی دیگر از تجربیات را که تمام دولت ها نیز به آن تاکید دارند ، موضوع پیشگیری از وقوع جرائم و مفاسد برشمرد و افزود: برای پیشگیری از قاچاق کالا و ارز می بایست مقررات و قوانینی را که موجب این جرائم می شوند و به ایجاد درآمد برای قاچاقچیان منجر می گردد اصلاح و در مجموع کاری کرد که هزینه قاچاق سنگین و تبعات آن برای قاچاقچیان ملموس شود.

آیت الله هاشمی شاهرودی تاکید کرد: اگر برخی قوانین طوری است که باعث ایجاد درآمد از طریق قاچاق کالا و ارز می شود ، باید آن را از بین برد.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه حدالامکان باید یارانه ها را برای تولید اختصاص داد نه برای مصرف ، گفت: متاسفانه امروز ارایه یارانه ها هدایت شده نیست و آفتی است که موجب ایجاد بسیاری از مشکلات اقتصادی و قاچاق کالا می شود.

آیت الله هاشمی شاهرودی اضافه کرد: حمایت از فعالیت های سالم اقتصادی و سرعت عمل در ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی مشروع ، از دیگر راههای پیشگیری از قاچاق کالا و ارز است چرا که طولانی شدن ورود و خروج یک کالا خود ایجاد قاچاق می کند و باید مسیر اداری ورود و خروج کالا را به حداقل رساند.

رئیس قوه قضائیه ، تعداد مراکز نظارت و کنترل بر مبارزه با قاچاق را یکی از معضلات آن توصیف کرد و افزود: تعدد مراکز کنترل و نظارت بر قاچاق کالا و ارز یکی از معضلات این بخش است و ضروری است که نظارت و کنترل بر قاچاق کالا و ارز تجمیع شده و از موازی کاری تشکیلات نظارتی و بازرسی جلوگیری شود.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: باید مبارزه با قاچاق را طوری مطرح کنیم که نشان دهنده عزم و اراده برای رونق بخش خصوصی باشد.

آیت الله هاشمی شاهرودی افزود: همچنین باید در زمینه تبادلات اقتصادی شفافیت صورت گیرد تا بخش خصوصی نیز بتواند به خوبی در این زمینه فعالیت کند و حرمت مالکیت خصوصی حفظ و این فضا ایجاد شود که نگاه مثبت به مجموعه های فعالیت های اقتصادی سالم و مشروع وجود دارد.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: بر این اساس اگر اثبات نشد که جرم قاچاق کالا یا ارز صورت گرفته است باید خسارت وارد شده به متهمانی که جرمشان اثبات نمی شود جبران شود.