به گزارش خبرنگار مهر، فرانسیس ریشار پیش از ظهر امروز سه شنبه در دومین کنگره بین‌المللی جندی‌شاپور باستان در سالن اجتماعات دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول اظهار کرد: افتخار بزرگی است که در دومین کنگره بین‌المللی جندی‌شاپور باستان شرکت کرده‌ایم. این کنگره یک اتفاق بسیار مهم از نظر علمی و حفظ میراث ایرانی و جهانی و مبادلات علمی و تحقیقاتی است.

وی افزود: جای امیدواری است که این کنگره بین‌المللی نتیجه پر رونقی برای روابط بین‌المللی داشته باشد.

قائم‌مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور بین‌الملل نیز در این کنگره طی سخنان کوتاهی اظهار کرد: طبق تحقیقات و مشاهدات ایران باستان، سیستم آبیاری گذشتگان توسط قنات‌های زیرزمینی انجام می‌شد که این سیستم در جندی‌شاپور دزفول مشهود است.

حسین سالار آملی افزود: بر اساس مستندات و تحقیقات ایرانیان در علم نوآوری داشته و پیشتاز بودند ضمن اینکه اگر علم و فناوری بین‌المللی شود به طور قطع شرایط بهبود می‌یابد.

به گزارش مهر، دومین کنگره بین‌المللی جندی‌شاپور باستان این بار باهدف و ویژگی ایجاد گستره بین‌المللی و اطلاع‌رسانی بین‌المللی آغاز شده است.

این کنگره متعاقب اقدامات انجام‌شده در نخستین کنگره جندی‌شاپور باستان است که در اسفندماه سال ۹۵ به مدت دو روز با حضور وزیر علوم، علی‌اکبر ولایتی و جمعی دیگری از مسئولان کشوری و مهمانان خارجی در دزفول برگزار شده بود.

با اقدامات انجام‌شده و پس از ارسال مستندات و مدارک در نوامبر ۲۰۱۷ سازمان جهانی یونسکو فعالیت جندی‌شاپور باستان به عنوان اولین دانشگاه جهان به قدمت ۱۷۵۰ سال را تأیید کرد درحالی‌که تا پیش از این تقویم آموزش عالی جهان کمتر از یک هزار سال بود.

به روایت مورخان داخلی و خارجی بالغ بر ۴۰۰ هزار جلد کتاب در کتابخانه دانشگاه جندی‌شاپور باستان وجود داشته و بر اساس مستندات در کتاب‌ها و مقالات بین‌المللی، اولین نظام‌نامه آموزشی در حوزه دانشگاهی و نخستین بیمارستان جهان در جندی‌شاپور باستان بوده، ضمن اینکه نظام آموزشی بالینی پزشکی که امروزه شاهد آن هستیم نیز برگرفته از نظام پزشکی در جندی‌شاپور باستان است.

نهضت ترجمه برای نخستین بار در دانشگاه جندی‌شاپور باستان در دزفول آغاز شده است.

در سال ۲۰۱۵ سازمان ملل شعار جهان عاری از خشونت را مطرح کرد درحالی‌که در سال ۲۷۱ بر سر در دانشگاه جندی‌شاپور باستان جمله «علم و فضیلت برتراز بازو و شمشیر است» هک شده بود؛ بنابراین باید گفت جندی‌شاپور آغاز گر موضوعات ارزشمند متعددی بوده که شاید در قرن حاضر طبیعی باشند.

در این کنگره دو روزه همچون کنگره نخست، وزیر علوم به عنوان رئیس کنگره، علی‌اکبر ولایتی به عنوان رئیس شورای سیاست‌گذاری و رئیس دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول به عنوان دبیر این کنگره خواهند بود.