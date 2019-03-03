به گزارش خبرنگار مهر، آئین نامه تجلیل از قهرمانان که وزارت ورزش بر اساس آن پاداش مدال آوران رویدادهای مختلف را پرداخت می‌کند بعد از بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی ۲۰۱۸ اندونزی دستخوش تغییراتی شد.

اعمال این تغییرات از آنجایی در دستور کار مسئولان وزارت ورزش قرار گرفت که آنها در هر دوره و برای تأمین بودجه موردنیازِ پاداش مدال آوران با چالش‌های مالی زیادی مواجه می‌شدند. کمااینکه ۵۱ میلیارد تومان هزینه آخرین مراسم تجلیل شد که خردادماه و برای اهدای پاداش مدال آوران سال‌های ۹۵ و ۹۶ برگزار شد ضمن اینکه برای تأمین ۲۷ هزار سکه‌ای که باید به مدال آوران بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی اهدا شود هم رقمی سرسام آور مورد نیاز است.

بر همین اساس آئین نامه تجلیل از قهرمانان موردبازنگری و اصلاح قرار گرفت تا پس از مصوبه نهایی، تغییرات اعمال شده در آن ملاک پرداخت پاداش به قهرمانان و مدال آوران باشد. هنوز آئین نامه اصلاحی به تصویب مراجع قانونی نرسیده اما این سوال مطرح است که «تقدیر از مدال آوران سال جاری که سال آینده انجام می‌شود، بر اساس آئین نامه اصلاحی است یا آئین نامه قبلی؟»

ژاله فرامرزیان معاون توسعه منابع وزارت ورزش در گفتگو با خبرنگار مهر با ضمن پاسخ به این پرسش در مورد اصلاحات آئین نامه توضیح داد.

شرایط تجلیل از مدال آوران در هیچ جای دنیا مانند ایران نیست

این معاون وزیر ورزش در آغاز این گفتگو به انتقاد از چگونگی شرایط تجلیل از مدال آوران در ایران پرداخت و گفت: در هیچ جای جهان شرایط اینگونه نیست، وزارت ورزش اعتبارات خود را به صورت ریالی دریافت می‌کند نه بر اساس سکه و قیمت آنکه ملاک پرداخت پاداش‌ها است. اینکه پاداش مدال آوران باید به صورت سکه پرداخت شود هزینه‌های سنگینی را برایمان ایجاد می‌کند. وزارت ورزش برای برگزاری هر دوره مراسم تجلیل از قهرمانان هزینه‌های سنگینی را متحمل می‌شود. این وزارتخانه برای آخرین مراسم تجلیل هم ۵۱ میلیارد تومان بودجه، صرفِ تأمین سکه‌ها کرد.

حذف سکه در آئین نامه اصلاحی تجلیل از قهرمانان

«همین موضوع باعث شد تا اصلاح آئین نامه تجلیل از قهرمانان را در دستور کار قرار دهید؟»، وی در پاسخ به این پرسش گفت: به هر حال پرداخت سکه با توجه به روند صعودیِ قیمت آن و اینکه اعتبارات وزارت ورزش پاسخگوی آن نیست، منطقی نبود. به همین دلیل بعد از بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی آئین نامه مورد نظر اصلاح شد. در این آئین نامه اصلاحی به جای سکه، که کنار گذاشته شده، امتیازها تعیین کننده پاداش قهرمانان خواهد بود. در واقع امتیازها هستند که میزان پاداش قهرمانان را تعیین می‌کند. البته این آئین نامه هم پیچیدگی‌های خود را دارد و باید در مورد هر مدال آور بر اساس آن اقدام به تعیین پاداش کرد.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه «یعنی بر اساس آئین نامه اصلاحی، مدال آوران پاداش خود را به صورت کارت هدیه دریافت می‌کنند که پیش از این هم صحبت آن مطرح بود؟»، گفت: اجازه دهید آئین نامه مصوبه لازم را بگیرد سپس در مورد آن به صورت کامل و جز به جز، اطلاع رسانی خواهد شد.

آئین نامه اصلاحی هنوز تصویب نشده است

به گفته وی آئین نامه اصلاحی باید مصوبه مراجع قانونی را بگیرد تا به مرحله اجرا برسد. بعد از تصویب، این آئین نامه به صورت رسمی منتشر و اعلام می‌شود تا همه در جریان آن باشند.

تجلیل از مدال آوران سال ۹۷ بر اساس آئین نامه اصلاحی انجام می‌شود؟

فرامرزیان در پاسخ به این پرسش که «آئین نامه اصلاحی تجلیل از قهرمانان از چه زمان اجرا می‌شود و آیا تجلیل از مدال آوران سال ۹۷ بر اساس آن خواهد بود؟»، گفت: آئین نامه اصلاحی باید در مراجع قانونی مصوبه لازم را بگیرد تا بتوانیم به استناد آن پاداش مدال آوران را پرداخت کنیم. در مورد بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی، پرداخت پاداش مدال آوران بر اساس مصوبه‌ای که برای آنها داشتیم انجام می‌شود اما در مورد سایر مدال آوران، آئین نامه اصلاحی ملاک خواهد. باز هم تاکید می‌کنم که این آئین نامه باید مصوبه لازم را بگیرد.

زمان تجلیل از مدال آوران ۹۷ مشخص نیست

معاون توسعه منابع وزارت ورزش در پایان تاکید کرد: در بودجه سال آینده وزارت ورزش اعتباری (۱۸ میلیارد تومان) برای اهدای پاداش مدال آوران در نظر گرفته شده در حالی که به بودجه خیلی بیشتری نیاز داریم. وزارت ورزش باید برای برگزاری مراسم تجلیل، بخش باقی مانده اعتبارات مورد نیاز را از محلی دیگر تأمین کند و تلاش می‌شود هر چه زودتر این اتفاق بیفتد. هر زمان بودجه لازم تأمین شد و زمان مراسم هم بر اساس هماهنگی‌های لازم قطعی شد، پاداش مدال آوران پرداخت می‌شود. فعلاً نمی‌توانیم زمان دقیقی را اعلام کنیم.