آمریکا از داعش به عنوان اهرم تهدید علیه عراقی ها استفاده می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «حاکم الزاملی» یکی از رهبران جریان صدر تاکید کرد: برخی طرف های خارجی، تروریستها را در عراق تحریک می کنند تا عملیات تروریستی در این کشور انجام دهند.

وی در ادامه فزود: عملیات اخیر گروه های تروریستی در زمینه کشتار و ربودن شهروندان عراقی با حمایت طرفهای خارجی صورت گرفت چرا که اخیرا در داخل عراق درخواستها برای بیرون کردن نظامیان آمریکایی افزایش یافته است.

الزاملی تاکید کرد: دولت عراق باید موضع جدی در قبال حضور نظامیان خارجی اتخاذ کرده و مانع آن شود که آمریکا از داعش به عنوان اهرم تهدید علیه عراقی ها استفاده کند.

وی تصریح کرد: تعداد داعشی ها در سراسر عراق از ۲ هزار نفر بیشتر نیست.