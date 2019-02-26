به گزارش خبرگزاری مهر، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در پیامی توئیتری از اقدام انگلیس مبنی بر قرار دادن شاخه سیاسی حزبالله لبنان در فهرست گروههای تروریستی استقبال کرد و به عادت معمول آن را فرصتی برای حمله به ایران قرار داد.
وی در این باره مدعی شد: از متحد بریتانیایی خود از بابت ممانعت از حزبالله تقدیر میکنیم. دستهای این گروه تروریستی (!) که از جانب ایران حمایت میشود؛ به خون آمریکاییها آغشته است.
پمپئو در ادامه ادعاهای خود، حزبالله را به تدارک حملاتی در خاورمیانه، اروپا و اقصی نقاط جهان متهم کرد.
وی همچنین مدعی شد که اتحاد بینالمللی در راستای مقابله با ایران رو به افزایش است!
گفتنی است که همزمان با ادامه تلاشهای آمریکا به منظور تشدید فشار بر حزبالله لبنان، «ساجد جاوید» وزیر کشور انگلیس اعلام کرد که لندن شاخه سیاسی حزبالله لبنان را در فهرست گروه های تروریستی قرار داده است.
وزیر کشور انگلیس در پیروی محض از اوامر واشنگتن و صهیونیستها بدون اشاره به مبارزه بی امان حزب الله لبنان با تروریست های تکفیری ساخته غرب در این خصوص در ادعایی مضحک مدعی شد: حزب الله به تلاش های خود در راستای بی ثباتی در اوضاع شکننده در خاورمیانه ادامه می دهد! بر این اساس، دیگر نمی توانیم میان شاخه نظامی که پیشتر آن را ممنوعه خوانده بودیم با شاخه سیاسی آن تمایزی قائل شویم؛ لذا تصمیم گرفتیم کلیت این گروه را ممنوعه اعلام کنیم.
تصمیم پوشالی وزیر کشور انگلیس باید به تصویب پارلمان این کشور برسد.
لازم به ذکر است، انگلیس و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا تاکنون صرفا شاخه نظامی حزبالله لبنان را تروریستی اعلام کرده بودند.
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