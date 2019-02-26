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۷ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۳۳

شهردار منطقه چهار کرمان:

عملیات احداث پارک بلوار پیروزی کرمان ۸۰ در صد پیشرفت دارد

عملیات احداث پارک بلوار پیروزی کرمان ۸۰ در صد پیشرفت دارد

کرمان - شهردار منطقه چهار کرمان از پیشرفت ۸۰ در صدی دو فاز پارک بلوار پیروزی جنب یخدان شهر کرمان خبر داد.

 محمدحسین مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این پارک در دو فاز در حال احداث است، اظهار کرد: با توجه به اینکه در محدوده جنب این پارک، بنای قدیمی و تاریخی یخدان قرار دارد، سعی شده که مصالح به سبک سنتی و قدیمی استفاده شود.

وی ادامه داد: این پارک در راستای تامین رفاه حال شهروندان و در دو فاز به متراژ دو هزار و ۲۰ متر مربع در حال احداث است.

مومنی تصریح کرد: این پارک تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید و در حال حاضر عملیات تکمیلی، اجرای فضای سبز و نورپردازی آن در حال انجام است.

وی گفت: ایجاد فضاهای سبز در شهرها و محلات نقش بسزایی در ایجاد سرزندگی و نشاط در روحیه شهروندان دارد.

کد مطلب 4552974

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