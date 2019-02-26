به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وداع با جانباز شهید «اسدالله خاری» صبح سه شنبه در گلستان برگزار شد.

جانباز ۷۰ درصد اسداله خاری رو گذشته (دوشنبه) پس از تحمل سال ها رنج و بیماری آسمانی شد.

مراسم تشییع جنازه وی امروز (سه شنبه) از مقابل لشکر ۳۰ گرگان تا مزار شهدای امامزاده عبدالله گرگان برگزار و در آن جا به خاک سپرده شد.

وی اول فروردین ۱۳۴۵، در شهرستان کردکوی استان گلستان متولد و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۶۵، به عنوان سرباز ارتش از لشکر ۳۰ قزوین اعزام شد.

سپس در قالب گروهان سه گردان ۱۷۶، تیپ یک لشکر مورخ ۱۵ خرداد ۱۳۶۴، منطقه عملیاتی فکه، به جبهه اعزام و پس از دلاوری های و رشادت های زیاد در تاریخ هجدهم اردیبهشت ۱۳۶۵، در منطقه عملیات فکه بر اثر اصابت ترکش خمپاره توسط مزدوران بعثی عراق، از ناحیه کمر، نخاع و قطع دو پا مجروح شد.