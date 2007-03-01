تکلیف هیات مدیره باشگاه استقلال یکشنبه آینده مشخص می شود / هنوز استعفای مدیران استقلال پذیرفته نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، درحالیکه بیش از سه روز از استعفای دسته جمعی اعضای هیات مدیره باشگاه استقلال می گذرد، سازمان تربیت بدنی تا به امروز واکنشی رسمی در قبال این کناره گیری ها نشان نداده است.



درعین حال محمد رضا بهمنی بازرس سازمان تربیت بدنی درباشگاه استقلال با تایید خبرفوق گفت: آقای علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی و رئیس مجمع باشگاه استقلال تا روز یکشنبه هفته آینده (13 اسفندماه) درخصوص هیات مدیره مستعفی باشگاه استقلال تصمیم گیری خواهد کرد.

درحالیکه گمانه زنی ها از قبول و یا رد استعفای برخی مدیران باشگاه استقلال از سوی سازمان تربیت حکایت دارد اما هنوزرئیس مجمع باشگاه بطوررسمی دراین باره اظهارنظری نداشته و احکامی که روزیکشنبه برای هیات مدیره باشگاه استقلال صادرخواهد شد، درحکم قبول یا رد درخواست کناره گیری مدیران این باشگاه خواهد بود.

پس از تعیین تکلیف مدیران باشگاه استقلال ، مدیرعامل باشگاه نیز به زودی معرفی و اعلام خواهد شد.