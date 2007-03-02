تثبیت واحدهای تجاری و اداری تهران تا شهریور 86 تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهدی چمران روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به اعتراض فرمانداری تهران به لایحه تثبیت واحدهای تجاری و اداری تهران در آبان 85 و طول کشیدن تصویب آن تا هفته گذشته ، شورای شهر زمان تثبیت واحدهای تجاری و اداری تهران را تا شهریور 86 تمدید کرد.

وی افزود: شهروندانی که تا شهریور 85 برای تثبیت واحدهای تجاری و اداری قبل از سال 80 اقدام کنند ، به ترتیب از 25 و 50 درصد تخفیف در تثبیت این واحدها استفاده خواهند کرد.

رئیس شورای شهر تهران گفت: این شورا در سال 80 تثبیت واحدهای تجاری قبل از سال 80 درصد را با تخفیف 50 درصد تصویب کرده بود.

وی اظهارداشت: عده ‌ای ازشهروندان موفق به تثبیت واحدهای خود نشده بودند که شورا در سال گذشته و امسال 2 مصوبه را برای تثبیت این واحدها با تخفیف 25 و 35 درصد گذراند.

چمران همچنین در خصوص تصویب بودجه سال 86 شهرداری تهران گفت: شهرداری بودجه حدود 34 هزار میلیارد ریالی برای سال آینده پیشنهاد کرده است که مراحل پایانی تصویب را می ‌گذراند.

وی تاکید کرد: شورای اسلامی شهر تهران روزهای شنبه ، یکشنبه و سه‌ شنبه هفته آینده به بررسی بودجه پیشنهادی شهرداری پرداخته و در نهایت هفته آخر اسفندماه آن را تصویب می ‌کند.

رئیس شورای شهر تهران ، فشردگی کار شورا در روزهای پایانی سال را برای بررسی و تصویب طرحهایی همچون "طرح جامع و تفصیلی تهران ، بودجه سال آینده شورا و اصلاحات سهم شهرداری تهران در بودجه سال آینده کشور" ، عامل طولانی شدن بررسی و تصویب بودجه سال 86 شهرداری تهران ذکر کرد.