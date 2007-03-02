ساخت و ساز در حاشیه رودخانه ‌ها افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهندس جبار وطن فدا روز پنجشنبه در حاشیه همایش ملی مهندسی مسیلها که در مشهد برگزار شد ، در جمع خبرنگاران ، گستره مسیل ها و رودخانه ها در کشور را 140 هزار کیلومتر عنوان کرد.
دبیر کمیته سیل ستاد حوادث غیر مترقبه وزارت کشور اظهار داشت: کارون ، کرخه ، سفید رود ، زاینده رود و ارس مهمترین رودخانه های دایمی کشور محسوب می شود.
وطن فدا با بیان اینکه ساخت و سازهای حاشیه مسیلها و رودخانه ها در کشور افزایش یافته است ، گفت: وزارت نیرو ، ابزار اجرایی قوی برای حفظ حریم رودخانه و مسیل ها و جلوگیری از ساخت و سازها در اختیار ندارد.
وی اظهارداشت : تا کنون 12 هزار کیلومتر از بستر رودخانه و مسیل ها در کشور بسترسازی و تعیین حریم شده که 8500 کیلومتر از آن در برنامه سوم بوده است.
وطن فدا ، تشکیل کمیته حفاظت از رودخانه و مسیل هارا ضروری دانست و گفت: این کمیته در استانها باید برای مهار سیلاب و پیشگیری از وقوع آن برنامه ریزی و چاره اندیشی کند.
دبیر کمیته سیل ستاد حوادث غیر مترقبه وزارت کشور از واگذاری اختیارات و مالکیت رودخانه و مسیل های حوزه شهری به شهرداری ها استقبال کرد و افزود: در حال حاضر ، رودخانه ها و مسیل ها در شهرهای کشور به مناطق متروکه تبدیل شده و منجر به نازیبایی شده است.
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