به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در احکامی جداگانه مهدی علیخانی را به عنوان «معاون هماهنگی و نظارت فرهنگی، اجتماعی و همکاری‌های منطقه ای» و سعید شیرکوند را به عنوان «معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی» خود منصوب کرد.

متن این احکام به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر مهدی علیخانی

نظر به سوابق و تجربیات ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به سمت «معاون هماهنگی و نظارت فرهنگی، اجتماعی و همکاری های منطقه ای معاون اول رییس جمهور» منصوب می شوید.

امید است با اتکال به الطاف خداوند متعال، ضمن بهره گیری از توانایی های مجموعه دولت و اهتمام لازم در سایه تعامل و همکاری همکاران و با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در انجام وظایف و پیگیری و نظارت بر امور محوله موفق و موید باشید.

اسحاق جهانگیری

جناب آقای دکتر سعید شیرکوند

نظر به سوابق و تجربیات ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به سمت «معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رییس جمهور» منصوب می شوید.

امید است با اتکال به الطاف خداوند متعال، ضمن بهره گیری از توانایی های مجموعه دولت و اهتمام لازم در سایه تعامل و همکاری همکاران و با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در انجام وظایف و پیگیری و نظارت بر امور محوله موفق و موید باشید.

اسحاق جهانگیری