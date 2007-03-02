مجموعه "حکما و عرفای نامدار ایرانی" منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آکادمی مطالعات ایرانی در لندن در نظر دارد مجموعه ای از حکما و عرفای نامدار ایرانی را برای مخاطبان انگلیسی زبان منتشر کند.

این مجموعه شامل فارابی، سهروردی، مولانای بلخی، ابن سینا، ابن عربی، عطار، ملاصدرا، شاه نعمت الله ولی، شیخ صفی اردبیلی، علامه طباطبایی و سید حسین نصر است.

این مجموعه زیر نظر دکتر سید سلمان صفوی، مدیر آکادمی مطالعات ایرانی در لندن منتشر می شود.

این مرکز علمی با هدف اشاعه، مطالعه، بررسی فلسفه و حمکت و عرفان اسلامی و معرفی آن به غرب دایر شده است. همچنین نشریه حکمت متعالیه با هدف ایجاد گفتگو و تبادل نظر میان فلسفه و عرفان شرق، غرب و اسلامی از سوی این آکادمی منتشر می‌شود.

