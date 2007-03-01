گنجینه هدایای مقام معظم رهبری توسعه می یابد

به گزارش خبرنگارمهر در مشهد ، دکتر علی محمد برادران رفیعی ظهر امروز در جمع خبر نگاران درباره موزه آستان قدس رضوی گفت : موزه آستان قدس رضوی در برخی ازحوزه های اسلامی در جهان کم نظیر است و بر همین اساس یکی از موزه هایی است که بیشترین تعداد بازدید کننده را در کشور دارد.

وی گنجینه قرآن،فرش وهدایای مقام معظم رهبری را از گنجینه های غنی هنری و تاریخی خواند و افزود : گنجینه قرآن با سه هزار و سیصد نسخه قرآن خطی نفیس و منحصر به فرد، گنجینه فرش با انواع فرشها، تابلو فرشها و منسوجات تاریخی و هنری، و گنجینه هدایای مقام معظم رهبری با آثار هنری و اشیای تاریخی ملل مختلف جهان از گنجینه های غنی و پر بار موزه آستان قدس رضوی محسوب می شوند.

رئیس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آسان قدس رضوی، زمان طرح توسعه موزه بزرگ آتان قدس رضوی را پس از اتمام طرحهای عبادی حرم مطهر عنوان کرد و گفت : اگر چه توسعه اصلی ساختمان موزه ها به بعداز اتمام طرحهای عبادی موکول شده است اما با توجه به نیاز موزه ها، توسعه تدریجی هم اینک اتفاق افتاده است و ساختمان موزه فرش با شش هزار متر مربع نمونه ای از این گسترش تدریجی می باشد.

وی از دیجیتالی شدن راهنمایی و معرفی اشیا و غنی سازی وب سایت موزه خبر داد و تصریح کرد : درسال جاری موزه مردم شناسی در بنای تاریخی حمام مهدی قلی بیک افتتاح شده است و موزه تزئینات وابسته به هنر معماری در بنای مسجد هفتاد و دو تن که از بناهای تاریخی دوره تیموری است و دارای کاشی ها و تزئینات منحصر به فردی است در دست اقدام می باشد.