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۱۰ اسفند ۱۳۸۵، ۱۹:۵۳

در ادامه سیاست های نژاد پرستانه اسرائیل ؛

رژیم صهیونیستی درصدد ساخت شهرک جدیدی در شمال بیت المقدس است

رژیم صهیونیستی در راستای سیاست های نژاد پرستانه خود درصدد ساخت شهرک صهیونیستی جدیدی در شمال شهر بیت المقدس است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه اسرائیلی"هاآرتص"، اسرائیل این طرح شهرک سازی را برای ساخت 11 هزار واحد مسکونی به منظور اسکان یهودیان تندرو در شمال شهر "بیت المقدس" تدوین کرده است.

اسرائیل درصدد ساخت این واحدهای مسکونی در نزدیک منطقه قلندیا است که شهر بیت المقدس را به شهر رام الله متصل  می کند.

به نوشته ها آرتص، این شهرک جدید ازطریق تونلی در زیر روستای کفرعقب به شهرک های واقع در شرق آن مرتبط خواهد شد و درصورت احداث آن یکی از بزرگترین شهرک های ایجاد شده درمنطقه قدس از زمان اشغال آن در سال 1967 میلادی خواهد بود.

درهمین حال، "احمد قریع" نخست وزیر پیشین فلسطین درگفتگو با شبکه تلویزیونی "العربیه" ضمن محکوم کردن این دسیسه جدید اسرائیل گفت که تل آویو از طریق احداث این شهرک درصدد جداسازی بیت المقدس ازمحیط پیرامون آن است و این اقدام را در راستای دسیسه خود برای یهودی سازی این شهر صورت می دهد.

کد مطلب 455338

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