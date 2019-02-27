محمدجواد ابطحی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره پیام سفر بشار اسد به ایران اظهار داشت: پیام اصلی این سفر به کشورهایی که دلبسته‌ آمریکا هستند، آن بود که قطعاً میدان را از دست خواهند داد؛ چرا که آمریکا نشان داده که حتی به کشورهای وفادار و وابسته به خودش هم رحم نمی‌کند.

وی ادامه داد: در مقابل اگر کسی در مقابل آمریکا بایستد، پیروزی وی قطعی است و نمود این مسئله را در پیروزی سوریه دیدیم که علی‌رغم فشارها و فتنه‌های گسترده‌ای که علیه این کشور صورت گرفت، مقاومت آنان به پیروزی ختم شد.

عضو فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی افزود: حضور بشار اسد در ایران، امید را در دل کشورهایی که تحت سلطه‌ مستکبران هستند، زنده کرد و به آنان این پیام را داد که مقاومت آنان به پیروزی ختم می‌شود و اگر ملتی در مقابل ظلم و جورِ مستکبران مقاومت کند، می‌تواند پوزِ کشورهای سلطه‌گر به ویژه آمریکا را به خاک بمالد.

ابطحی بیان کرد: از دیگر اهداف سفر بشار اسد به ایران، تشکر از مقامات و ملت ایران به دلیل همراهی با سوریه بود و این مسئله نشان داد که بشار اسد مانند برخی از مقامات به اصطلاح دوستِ ایران نیست که نمک بخورد و نمکدان بشکند چرا که برخی از مقامات کشورهای خارجی، ادعای دوستی با ایران داشتند اما در عمل به گونه‌ای دیگر ظاهر شدند.

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اهداف این سفر، بحث درباره مبادلات سیاسی و اقتصادی دو کشور بود و بشار اسد نشان داد که ایران همواره اولویت همیشگی و اصلی این کشور برای ارتباطات سیاسی و اقتصادی است.