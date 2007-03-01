حق برخورداری ایران از انرژی هسته ای صلح آمیز باید به رسمیت شناخته شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز از مادرید، متکی گفت :"همه در خصوص موضوع هسته ای ایران خواهان گفتگو هستند بنابراین ما به طرف های گوناگون پیشنهاد می کنیم تا این گفتگوها را پیش ببرند".

وزیر امور خارجه ایران که در مادرید پایتخت اسپانیا درجمع خبرنگاران صحبت می کرد، افزود: باید به ما اجازه بازگشت به گفتگوها داده شود تا بحث و استدلالهای خود را به رسانه ها و مردم ارائه کنیم".

او که پیش از گفتگو با خبرنگاران با میگوئل آنخل موراتینوس همتای اسپانیایی خود مذاکره کرده بود، گفت که این برای جهان عادلانه و منصفانه نیست که در آن کشورها به شیوه های گوناگون تهدید شوند.

متکی در ادامه با اشاره به زرادخانه های هسته ای رژیم صهیونیستی و بی اعتنایی و سیاست دوگانه جهانیان در قبال این واقعیت، گفت : یک رژیم در منطقه ما اعلام کرده که دارای تسلیحات هسته ای است اما واکنش به آن چه بود؟

درماه دسامبر گذشته ایهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با یک نشریه آلمانی اعلام کرد که این رژیم دارای تسلیحات اتمی است.

متکی افزود : زمان آن رسیده است تا مسائل را به آرامی حل کنیم و به صلح دست یابیم.

وی همچنین استدلال آمریکا را مبنی بر اینکه آنها می توانند تسلیحات هسته ای داشته باشند اما دیگران نمی تواند به انرژی هسته ای دست پیدا کنند، مردود دانست.