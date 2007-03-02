شکایت ایران به سازمان ملل از نیروهای ائتلاف بین المللی درعراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کویت (کونا)، دراین نامه رسمی ایران آمده است : ایران به شدت این اقدام غیر قانونی را محکوم می کند.

ایران همچنین در این نامه خواستار "احترام به قوانین بین المللی درخصوص محترم شمردن حاکمیت و مرزهای کشورها شده است" و آمریکا را به عنوان فرمانده نیروهای ائتلاف بین المللی مستقر درعراق مسئول این اقدام دانسته و درباره عواقب "این اقدام غیرقانونی" هشدار داد.

برپایه این گزارش، یک نسخه از این نامه به سفارت سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع دولت آمریکا برای انتقال آن به مقام های آمریکایی ذیربط تسلیم شده است.